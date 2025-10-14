  • 14 octubre, 2025

Agro

Programa de Fortalecimiento: Cooperativa La Flor recibió importantes aportes

Oct 14, 2025

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de aportes correspondientes al Programa de Fortalecimiento para Cooperativas.

En esta oportunidad, se otorgó un aporte no reembolsable de $20.000.000 a la Cooperativa La Flor que serán destinados a la mejora y mantenimiento de maquinarias.

Acompañaron este acto el legislador Gustavo Tevez, el intendente Mauricio Actis y el secretario de Gobierno Marcos Grande.

Desde el Gobierno Provincial y Municipal reafirmamos nuestro compromiso de seguir #TrabajandoJuntos con las organizaciones locales para promover el crecimiento comunitario y fortalecer los espacios de integración y participación.