Inspecciones: Concretan clausuras por expendio de zooterápicos en el Departamento San Justo

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, realizó inspecciones en comercios dedicados al expendio de zooterápicos en la ciudad de San Francisco, con el objetivo de constatar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6429 y su Artículo 11, que regula la venta de este tipo de productos.

Durante los controles, se verificaron las habilitaciones e inscripciones correspondientes y, como resultado, se procedió a la clausura preventiva e interdicción de 2.500 productos zooterápicos en tres establecimientos que no contaban con la habilitación ni inscripción ante este Ministerio, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente.

Asimismo, se intimó a otras veterinarias a regularizar su situación mediante la habilitación o renovación de su registro ante el Ministerio de Bioagroindustria.

Las actuaciones se realizaron en el marco de las Leyes Provinciales N° 5142 y su modificatoria N° 6429, que establecen las condiciones para la comercialización responsable de productos zooterápicos.

Cabe recordar que los productos destinados al uso veterinario sólo pueden expenderse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional veterinario, garantizando así la trazabilidad y seguridad en su utilización.

Para realizar denuncias o consultas, se puede acceder a la plataforma digital https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/ o comunicarse al 0800-888-82476.