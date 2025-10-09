Suman Estaciones Meteorológicas a la Red Provincial

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) del Ministerio de Bioagroindustria ya cuenta con 132 puntos estratégicos para obtener datos meteorológicos en tiempo real.

La nueva unidad se encuentra ubicada en la zona rural de Río Tercero, sobre la traza del camino rural pavimentado “Río Tercero – Tres Pozos”.

Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar la cobertura de datos agrometeorológicos en un área de gran actividad productiva, mejorando la calidad de la información disponible para productores, técnicos e instituciones locales.

La REM constituye una herramienta clave para la toma de decisiones en la producción agropecuaria y la gestión de riesgos climáticos, ya que provee en tiempo real variables como precipitaciones, temperaturas, vientos, humedad y radiación solar, entre otros.

Toda la información registrada por las estaciones se encuentra disponible de manera pública y gratuita a través del sitio oficial Red de Estaciones Meteorológicas.

Con esta incorporación, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica aplicada al sector agroindustrial, consolidando una red de datos que brinda mayor seguridad, previsibilidad y competitividad al campo cordobés.