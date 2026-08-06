Programa de Protección a la Embarazada y su Bebé celebró 10 años de esta política pública provincial

El Ministerio de Salud de la Provincia celebró los diez años del Programa Provincial de Protección de la Embarazada y su Bebé con una edición especial del Maternando, realizada en el Teatro Comedia.

El encuentro reunió a personas gestantes y a sus familias para conmemorar una década de esta política pública que promueve el acceso a la atención integral durante el embarazo y los primeros años de vida.

La edición aniversario de Maternando reunió a familias de Córdoba Capital en una jornada de celebración. Durante el encuentro se entregaron ajuares completos para los primeros meses del bebé y torres de pañales. Además, hubo propuestas recreativas y un espectáculo musical de cierre.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Myrian Prunotto; la diputada nacional Carolina Basualdo; familias participantes y miembros de la comunidad.

María José Belveder, directora General de Salud Integral de la Mujer, expresó: “Hoy es un día profundamente especial, cumplir 10 años es mirar hacia atrás y ver un camino recorrido, en el cual tuve la bendición y el enorme orgullo de ver nacer y crecer este Programa. Lo vi dar sus primeros pasos, vi cómo fuimos construyendo, codo a codo, un equipo humano maravilloso de profesionales e intachables apasionados que día a día le ponen el cuerpo y el alma”.

“En estos diez años caminamos al lado de miles de familias en toda la provincia. Conocimos a muchísimas embarazadas y vimos nacer a miles de cordobeses. Por eso, no quiero dejar pasar este momento sin expresar mi más sincero y profundo agradecimiento al doctor Gustavo Klein, por su apoyo incondicional y por estar siempre al pie del cañón, al ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer y al gobernador Martín Llaryora por la enorme confianza que depositaron en mí para liderar esta bandera de cuidado de las embarazadas de toda la provincia”, finalizó Belveder.

Por su parte, el subsecretario de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, Andrés Córdoba, destacó la proyección de esta iniciativa: “A diez años de su creación, el Programa reafirma el compromiso del Gobierno de Córdoba con el cuidado de la salud materno-infantil, promoviendo un acompañamiento integral desde el embarazo y garantizando mejores oportunidades para el desarrollo de niñas y niños en todo el territorio provincial”.

Diez años de una política pública consolidada

Creado en 2016, el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé garantiza el acceso oportuno a controles de salud, seguimiento del embarazo y prestaciones destinadas a personas gestantes sin obra social y a sus hijos.

En estos diez años, la iniciativa amplió su alcance mediante el trabajo articulado entre hospitales, centros de salud y equipos de atención primaria, fortaleciendo el acceso a la atención en todo el territorio provincial.

A la fecha, la iniciativa acompañó a 115.024 personas gestantes en toda la provincia. Desde septiembre de 2022 se registraron 73.024 nuevas inscripciones y, en lo que va de 2026, ya se incorporaron 9.639 beneficiarias, reflejando el crecimiento sostenido de esta política pública y el fortalecimiento de la captación temprana y el seguimiento del embarazo.

En este contexto, el programa constituye una de las principales estrategias provinciales para el cuidado materno-infantil, acercando herramientas y beneficios que favorecen el seguimiento del embarazo y el acceso a derechos desde el inicio de la vida.

¿Cómo acceder?

La iniciativa está dirigida a personas gestantes y puérperas —hasta 45 días después del parto— sin obra social, y a niñas y niños hasta los tres años de edad en toda la provincia de Córdoba.

La inscripción se realiza a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible de manera online. Para completar el trámite es necesario contar con Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 1.

Quienes necesiten asistencia para realizar la inscripción pueden comunicarse por WhatsApp o telefónicamente a los números 3517070045, 3518191368 y 3518919758, de lunes a viernes.