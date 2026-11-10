Programa M+M: Lanzaron convocatoria de docentes del Nivel Primario período 2027/29

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, lanzó la convocatoria para la selección de docentes del Nivel Primario que se desempeñarán como Maestras/os Más en el Programa M+M en su segunda edición, correspondiente al período 2027-2029, que se desarrolla en conjunto con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

Horacio Ferreyra, ministro de Educación, comentó: “Mejorar los aprendizajes en Lengua y Matemática requiere acompañar a quienes enseñan todos los días. Con el Programa M+M reconocemos la experiencia de nuestros docentes y generamos espacios para que puedan compartirla con sus colegas, revisar las propuestas de enseñanza y construir respuestas a los desafíos de cada escuela. Queremos que ese trabajo se traduzca en más oportunidades para que todos los chicos y chicas aprendan”.

En el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba y del Compromiso por la Matemática Córdoba, el programa constituye un dispositivo focalizado de acompañamiento institucional que busca fortalecer y consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje en escuelas primarias priorizadas de la Provincia. La propuesta contempla la incorporación de una/un Maestra/o Más que acompañará a un agrupamiento de tres escuelas, desarrollando acciones acompañamiento y formación horizontal junto con los equipos docentes del Primer y Segundo Ciclo.

En este sentido, el programa propone potenciar las prácticas de enseñanza en Lengua y Matemática e impulsar procesos de formación docente continua, situada y en territorio. Se trata de generar espacios de trabajo colaborativo entre colegas, en los que la reflexión sobre las prácticas, el intercambio de experiencias y la construcción compartida de decisiones pedagógicas permitan producir nuevos saberes y enriquecer las propuestas de enseñanza.

Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, remarcó el valor de esta propuesta: “Con esta nueva convocatoria damos continuidad a una política educativa clave para Córdoba, con un programa que pone a la par a los propios docentes para pensar la escuela. De esta manera, fortalecemos el saber pedagógico que ya habita en las aulas creando espacios de trabajo colaborativo entre pares y respondiendo directamente a la realidad de cada comunidad educativa”.

El Programa M+M potencia un modelo de acompañamiento que parte de una premisa central: el trabajo colaborativo entre colegas constituye una herramienta clave para la mejora educativa. Desde esta perspectiva, la formación se construye en las propias escuelas, en diálogo con sus realidades y desafíos, y a partir de experiencias de enseñanza que se planifican, analizan y revisan colectivamente.

Requisitos e inscripción

Para la postulación es necesario ser docente titular en actividad, contar con más de 10 años de antigüedad en el Nivel Primario y acreditar formación en alfabetización en Lengua y Matemática, realizada durante los últimos diez años. Las/os postulantes podrán inscribirse en uno o dos agrupamientos de escuelas. En este último caso, deberán completar un formulario por cada postulación.

La inscripción se realizará a través del formulario web «Convocatoria PM+M cohorte 2027-2029», disponible en el sitio de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación. El período de inscripción se extiende hasta el noviembre de 2026. La publicación del orden de mérito está prevista para el 18 de diciembre de 2026.

Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: info.programa.mmasm@gmail.com