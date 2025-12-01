Provincia designó a los nuevos titulares de registros notariales

En el Auditorio del Centro Cívico, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, presidió una nueva ceremonia de designación de escribanos titulares de ocho registros notariales concursados en el período 2025. En la oportunidad estuvo acompañado por la Escribana Sustituta de Gobierno, Estela María Feliciotti.

Los escribanos designados por orden de mérito fueron nombrados para asumir en registros notariales ubicados en Capital, La Falda, Río Segundo, El Tío, San Basilio, La Playosa, Villa de María de Río Seco y Obispo Trejo.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia institucional del rol notarial y el compromiso que implica la función: “Me es grato acompañarlos en esta audiencia. Un momento que marca no solo el inicio de una responsabilidad profesional, sino también un compromiso profundo con la institucionalidad y la ciudadanía de la provincia”.

Calvo agregó que “el escribano cumple una función esencial en la vida pública, garantizando seguridad jurídica, protegiendo los derechos y brindando certeza en los actos fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestra provincia”, expresó.

Y remarcó la confianza que la sociedad deposita en quienes asumen esta tarea: “Cada firma y cada protocolo representan la confianza que la comunidad deposita en ustedes. Ese es el valor central del trabajo notarial y la base sobre la cual se construye la seguridad jurídica que nuestra provincia necesita para seguir creciendo”, afirmó.

Estuvieron presentes en la ceremonia Lidia Dora Lasagna, presidenta del Colegio de Escribanos, y Ángel Ricardo Pacheco, presidente del Tribunal de Disciplina Notarial.

Con este acto, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 4183 – Orgánica Notarial, que estipula que “compete al Poder Ejecutivo la creación de los registros, la designación y remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos”.

Los registros y protocolos notariales son de propiedad del Estado y constituyen una actividad clave para garantizar la seguridad jurídica en toda la provincia.