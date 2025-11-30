URD San Justo celebró 165° aniversario de la Policía de Córdoba en el Superdomo

La Unidad Regional Departamental San Justo celebró los 165° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Córdoba con un acto central en el salón Superdomo en la ciudad de San Francisco, que incluyó la entrega de reconocimientos al personal y a las dependencias destacadas.

La ceremonia fue presidida por la Directora de la URD San Justo, la Comisario Mayor Lic. Analía Ludueña, y el Subdirector, Comisario Inspector Lic. Pablo Nieto. Contó con la presencia de numerosas autoridades y representantes de la comunidad, entre ellos:

• Dr. Gustavo Tévez, Legislador Provincial.

• Dr. Raúl Horacio Angonoa, Secretario de Gobierno.

• Dra. Eugenia Maldonado, en representación del Ministerio Público Fiscal.

• Autoridades de la Guardia de Prevención Urbana (Sr. Nelson Carrizo y Sr. Néstor Perrone).

• Sra. Nancy Marrone, Directora de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad.

• Integrantes de Bomberos Voluntarios, Fuerzas Provinciales y Nacionales.

• Representantes del Servicio Penitenciario y Policías Retirados.

Durante el acto, se brindaron reconocimientos al personal por su labor y trayectoria, y a las dependencias que se destacaron en el último período.