FPA llevó a cabo allanamientos Interprovinciales con resultado positivo

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo tres allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe que culminaron con la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes.

Los procedimientos se desarrollaron en dos viviendas ubicadas en José Quintela al 1000 de barrio Los Pitufos (Arroyito) y el restante sobre Calle 19 de B° San Javier, en la ciudad de Frontera (Santa Fe).

En los registros de las viviendas, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis sativa, dinero y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Durante el dispositivo, se realizó la detención de dos hombres (21 y 32 años) con antecedentes penales. Ambos utilizaban sus vivienda como puntos de ventas de estupefacientes. Por su parte, la aprehendida de 29 años, es oriunda de la provincia de Santa Fe (pareja de uno de los narcomenudista) y viajaba a la ciudad cordobesa para la venta de drogas.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco supervisó los operativos y dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias secuestradas a sede judicial.