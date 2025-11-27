Se encuentra en marcha Etapa 2 del Relevamiento Nacional de Personal Educativo

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa —dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior—, informa que se encuentra en marcha la Etapa 2 del Relevamiento Nacional del Personal Educativo (ReNPE) 2025, que se desarrollará desde el pasado 17 de noviembre hasta finales del mes de diciembre.

Tras la validación de nóminas del personal docente y no docente realizada por los equipos directivos en la primera fase, esta nueva instancia requiere que cada persona que haya sido confirmada en las instituciones, complete un cuestionario individual digital, en la plataforma destinada a tal fin, través del sitio: https://renpe.educacion.gob.ar/

En palabras del Ministro Horacio Ferreyra: “Agradecemos profundamente el compromiso con el que se desarrolló la primera etapa. Ahora iniciamos una instancia clave, con el acompañamiento permanente desde el Ministerio para facilitar la participación de cada docente y no docente de la provincia. También queremos destacar que, durante los últimos días de diciembre, las instituciones contarán con tiempo institucional destinado específicamente a facilitar la finalización de la Etapa 2, lo que permitirá una participación plena y organizada de todos los agentes educativos”.

Por su parte, la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó que “esta etapa permitirá ampliar la información sobre nuestros educadores, fortaleciendo la toma de decisiones orientadas al bienestar y al desarrollo profesional docente”.

Las autoridades del Ministerio extendieron el reconocimiento al compromiso demostrado por los equipos directivos durante la primera etapa, cuya participación permitió consolidar una base de datos confiable y actualizada para avanzar hacia esta nueva instancia del operativo.

La Directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, subrayó que “la continuidad del ReNPE profundiza el proceso de modernización y ordenamiento de la información educativa, una herramienta esencial para la planificación estratégica”.

Asimismo, la Subdirectora del Sistema Integral de Información Educativa, María José Llanos Pozzi, remarcó “el rol clave de los equipos directivos para garantizar la calidad del relevamiento, y el compromiso demostrado para acompañar la transición hacia esta segunda etapa”.

En los próximos días se habilitarán nuevos tutoriales y videos explicativos, diseñados para facilitar el acceso, la comprensión de cada instancia del proceso y acompañar a los agentes en la carga del cuestionario.

Además, continuarán realizándose encuentros sincrónicos abiertos y periódicos, destinados a la resolución de dudas y al asesoramiento en tiempo real.

La mesa de ayuda técnica permanecerá activa durante toda la Etapa 2, brindando apoyo continuo a través de distintos canales:

Correo electrónico: renpecordoba@gmail.com

Teléfonos fijos: (0351) 4420954 / 4420953 – internos 3882 y 3955

WhatsApp: 351 7593370 / 351 7593348 / 351 7593337