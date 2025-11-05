Provincia incorpora a su currícula escolar el Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero

El lunes 3 de noviembre se cumplieron tres décadas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero. La Provincia instituyó el “Día de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas” a partir de la promulgación de la Ley 11.003 en 2024, donde además se impulsa una política educativa clave para garantizar memoria, verdad y justicia desde las escuelas.

El Gobierno de Córdoba dio un paso histórico al incorporar oficialmente el atentado a la currícula escolar de todos los niveles y modalidades, aplicándose por primera vez este año.

“Esta iniciativa tiene como objetivo apelar a la memoria para que hechos atroces como los de Río Tercero no vuelvan a suceder, queremos que nuestros estudiantes conozcan la historia, reflexionen y mantengan viva la memoria”, destacó la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación, Claudia Maine.

Además, reflexionó sobre el rol de la educación como pilar fundamental de la memoria nacional, expresando que desde la secretaría se trabajó para conocer los sucesos previos y posteriores a la explosión junto a equipos técnicos para generar un documento que llegue a las aulas.

Se trata de un documento confeccionado entre el equipo de interculturalidad de la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación y la cátedra libre 3 de noviembre de la Universidad Nacional de Río Tercero.

“Esta propuesta didáctica se ponen a disposición para trabajar en las escuelas de toda la provincia”, explicó la funcionaria.

La normativa establece que cada aniversario el Ministerio de Educación deberá promover actividades curriculares para reflexionar sobre lo ocurrido y su significado histórico. A su vez, el Poder Ejecutivo provincial y el municipio riotercerense deberán organizar actos oficiales, izar las banderas a media asta y realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Además de constituir un homenaje, la iniciativa fortalece una política pública de construcción de memoria activa en la provincia: educar a las nuevas generaciones sobre uno de los mayores atentados perpetrados en democracia y su contexto histórico vinculado a las políticas neoliberales de los años 90.

De esta forma, Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos, poniendo a la educación como herramienta central para la memoria colectiva y la reparación histórica.

¿Por qué enseñar en las aulas el atentado?

La magnitud de este trágico hecho de la historia reciente de nuestro país permite vincular de forma transversal la enseñanza de los derechos humanos con espacios curriculares de ciudadanía, derecho, economía, psicología, química, historia, teatro y geografía, entre otras.

Con esta causa se puede trabajar y reflexionar sobre la política nacional e internacional vinculada a la corrupción, pero también se puede observar prácticas de lucha y resistencia de la ciudadanía a partir de la búsqueda por la institucionalización de nuevos derechos y el reconocimiento de los que fueron violentados.

A su vez, trabajar en el aula con memorias colectivas abre la posibilidad de nuevos diálogos en la historia de cada localidad y de la recuperación de saberes a partir de experiencias personales, así como también promueve distintas formas para reconstruir y resignificar el horror en arte, en música, en teatro y en literatura.

Pensar y desarrollar enseñanzas y aprendizajes a partir de hechos de la historia reciente, permite mostrar la importancia de una ciudadanía que construya y se reconstruya colectivamente en defensa del sistema democrático, a pesar de los derechos que les hayan sido arrebatados a personas de todas las edades en un momento impensado.

Ley en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”

Recordemos que en 2024, el Martín Llaryora firmó la promulgación de la ley 11.003 en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”, aprobada días antes por la legislatura provincial

La normativa expresa que “la Ley tiene por objeto promover el desarrollo de actividades recordatorias relacionadas a las explosiones sucedidas los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (F.M.R.T.), con especial énfasis en los acontecimientos que originaron el atentado, las consecuencias provocadas en la ciudad y en sus habitantes, la reparación histórica como proceso de reconstrucción y el homenaje a las víctimas y personas damnificadas”.

En su artículo 2, la ley instituye el 3 de noviembre de cada año como “Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.