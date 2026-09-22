Provincia- Nación: Nuevo encuentro de trabajo sobre violencia digital

El ministro de Justicia y Trabajo Julián López, junto a la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Jimena Capece, encabezaron un encuentro de trabajo en el Centro Cívico provincial sobre violencia digital, para abordar experiencias vinculadas a esta problemática y generar un marco común para enfrentar las violencias digitales.

Participaron autoridades de organismos del sector público y del sector privado vinculados a tecnología, educación, salud, seguridad y la justicia.

El encuentro fue impulsado con el propósito de generar un espacio de intercambio, coordinación y construcción de estrategias orientadas a la prevención de la violencia digital.

Al respecto, el ministro López valoró la iniciativa y remarcó que ”generar un encuentro interdisciplinario que tenga distintas miradas, que tenga una fuerza conjunta de unificación de criterios fundamentalmente con una mirada común en el momento del abordaje, va a servir para optimizar la especial respuesta del Estado”.

Capece indicó que existe un interés creciente de todas las jurisdicciones para trabajar la temática. “Las Violencias Digitales no reconocen fronteras. Se necesita una respuesta federal e integral”, dijo.

“Estoy segura que esto va a ser el primero de muchos encuentros para poder comprender algo que es tan complejo y tan interdisciplinario, y que muta todo el tiempo”, agregó la funcionaria.

Junto a Dolores Insaurralde, directora nacional de Asistencia a la Víctima, compartieron algunos datos recabados por la Nación que asienten bases para el diseño de políticas públicas para el abordaje de violencias en ámbitos digitales.

Indicaron que en lo que va del 2026 con respecto al 2025 se incrementaron un 19% las violencias en medios digitales. En primer lugar, estas violencias se canalizan en mensajería en un 46%. En segundo lugar, en redes sociales con un 32%, y por último en juegos en línea con un 18%.

La modalidad principal se manifiesta a través del Grooming (53%), seguida por la difusión de imágenes, material de abuso sexual y otras vulneraciones (22%), y acciones de hostigamiento y agresión (21%).

A su turno los participantes compartieron sus preocupaciones y las acciones que vienen desarrollando desde sus áreas o instituciones para abordar la problemática.

Coincidieron que “lo que pasa en las redes, pasa en territorio” y que el ámbito virtual tiene impacto en el plano real y no es independiente. Por lo cual cobra relevancia el abordaje y la prevención de las violencias digitales en el diseño y concertación de políticas públicas.

Silvio Quiroga, secretario de Convivencia, quien impulsa un programa de promoción de Convivencia Digital Responsable y Consciente en toda la provincia, resaltó que enfrentar las violencias digitales, es además de una política de protección de derechos, una acción de inclusión y equidad.

El encuentro fue impulsado por la Secretaría de Convivencia y la Secretaría provincial, a través de la Dirección de Asistencia a la Víctima.

Participaron Alicia Salusso, directora de Asistencia a la Víctima; Mariela González, directora general de Vinculación Institucional y Convivencia; Julia Reartes, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; María José Carignano, directora de Políticas de Género; Liliana Quiroga, directora de Violencia; Samanta Levett, representante de la Dirección General de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación; Crio. Marcelo Daniel Farías, director de Lucha contra el Cibercrimen; y Crio. Ada Mansilla, directora de Delitos contra las Personas del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, estuvieron María Jos Ana, secretaria de Fiscalía General Adjunta del Ministerio Público Fiscal; Agustina Boher, ayudante Fiscal de la Unidad Contravencional de Género; representantes de la Defensoría del Pueblo; miembros de Salud, Educación, y Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba; autoridades Universitarias; representantes del Colegio de Abogados; miembros de la Fundación Tecnología con Propósitos; de la asociación Protagonistas Digitales; y del Espacio Tec de la Secretaría de la Mujer.

Líneas de ayuda y asistencia ante violencias en entornos digitales

Línea 144 Atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo.

Línea 137 Violencia familiar o sexual y/o grooming.

Línea 102 La línea de las niñas, niños y adolescentes.

Asistencia a la Víctima Córdoba

(0351) 4341500 – 351 4028097 asistenciaalavictima@cba.gov.ar