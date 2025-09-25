Publicaron “El cuarteto cordobés: patrimonio vivo y memoria colectiva en la escuela”

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, pone a disposición de la comunidad educativa un nuevo material que invita a docentes de todos los Niveles y Modalidades a trabajar en el aula el cuarteto, género musical emblemático de la provincia, como puerta de acceso a la memoria y a la identidad cultural cordobesa.

Reconocido en 2013 como género folklórico musical de la provincia mediante la Ley N.° 10.174, y respaldado por la Ley Nacional del Folklore N.° 27.535, el cuarteto se afianza como parte esencial del patrimonio cultural.

El nuevo documento invita a diseñar propuestas didácticas que integren sus manifestaciones —música, danza y letras— en la enseñanza del folklore, recuperando experiencias escolares, investigaciones y materiales de la Municipalidad de Córdoba.

“Con este documento seguimos fortaleciendo la enseñanza desde la escuela, poniendo en valor al cuarteto como un rasgo identitario que nos une a todos los cordobeses. Tal como lo plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, la cultura y la educación caminan de la mano para construir presente y proyectar futuro. En ese camino, el cuarteto se convierte en un patrimonio vivo que atraviesa generaciones y que hoy queremos que también tenga un lugar en las aulas”, enfatizó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, destacó: “Esta selección de aprendizajes para pensar propuestas didácticas que involucren al cuarteto en el marco de la enseñanza, es una oportunidad para resignificar el valor de lo local en la escuela y continuar construyendo nuestra memoria cultural.”

Este recurso pedagógico, que reconoce al cuarteto como patrimonio cultural, puede consultarse de manera virtual en la página web de Curriculum Córdoba y también descargarse como documento.