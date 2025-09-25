Morteros: Invitan a recorrido cicloturístico por las Capillas Rurales

La Municipalidad de Morteros invita a toda la comunidad a participar del recorrido cicloturístico por las capillas rurales, que se llevará a cabo este domingo desde las 8:00 hs, con punto de partida en el Club Deportivo San Jorge.

Se trata de una propuesta que combina deporte, turismo, religión e historia local, permitiendo redescubrir las raíces de nuestras colonias y poner en valor su patrimonio cultural y espiritual.

Recorrido (70 km):

– Colonia Maunier – Capilla San Francisco de Asís

– Colonia 10 de Julio – Capilla Virgen del Carmen

– Colonia Isleta – Capilla Virgen de la Asunción

– Ciudad de Morteros – Iglesia Nuestra Señora de la Asunción (punto final)

Durante el trayecto, también se recordará la riqueza histórica, espiritual y arquitectónica de la Ermita San Antonio, Capilla Santa Felicitas, Capilla San Antonio de Padua y Capilla Nuestra Señora de la Consolata, que forman parte del acervo religioso y cultural de Morteros.

Organización y seguridad:

– Recorrido supervisado por ciclistas del Club San Jorge.

– Puestos de hidratación durante el camino.

– Guía y explicación histórica en cada parada.

– Vehículo de apoyo acompañando a los participantes.

– Inscripción gratuita.

El intendente Sebastián Demarchi destacó:

“Este evento es una oportunidad para redescubrir nuestras raíces, valorando el patrimonio histórico y religioso de las colonias de Morteros, al mismo tiempo que promovemos el deporte y la vida saludable”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló:

“Cada capilla guarda historias de fe, arquitectura y comunidad. Con este recorrido invitamos a vecinos y visitantes a vivir una experiencia única que une lo cultural, lo religioso y lo deportivo”.