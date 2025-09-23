Fin de semana extraordinario con motivo de los festejos de la Primavera en Córdoba

La provincia de Córdoba vivió un fin de semana extraordinario con motivo de los festejos por el Día de la Primavera, que generaron un impacto económico estimado en más de 20 mil millones de pesos sólo en alojamiento, gastronomía y traslados.

Miles de turistas y cordobeses disfrutaron de una amplia programación de actividades culturales, recreativas y musicales en distintos puntos del territorio provincial.

Entre los destinos destacados se encontraron Villa Carlos Paz, con su tradicional Fiesta de la Primavera y promociones especiales de “Primavera en Familia” —que ofrecieron descuentos en hotelería para estadías de tres días—, Embalse con el “Embalse Music Festival”, y Potrero de Garay con su Náutico Festival Primavera. También se realizaron encuentros y espectáculos en localidades de las Sierras Chicas, Ansenuza, Calamuchita, Traslasierra y otras regiones turísticas.

En Córdoba capital, los shows masivos reunieron decenas de miles de asistentes en diferentes escenarios: Parque de las Tejas, Forja, Villa Retiro y Atenas, entre otros.

Según datos del Ministerio de Seguridad, Villa Carlos Paz reunió alrededor de 55 mil asistentes; Embalse cerca de 40 mil; y Potrero de Garay unos 34 mil.

A esto se sumaron festejos en San Francisco, Arroyito, Cruz del Eje, Santa María de Punilla, Unquillo, Villa Dolores, Villa Cura Brochero, Villa Rumipal, Santa Rosa de Calamuchita y Almafuerte, entre otras localidades. En total, se calcula que más de 350 mil personas participaron de celebraciones y paseos en todo el territorio cordobés.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló: “Estos números reflejan el enorme potencial que tiene Córdoba para seguir creciendo en materia turística. La Primavera es una de las épocas más esperadas del año y demuestra que, con propuestas atractivas y servicios de calidad, la provincia continúa consolidándose como el destino preferido de los argentinos”.

La diversidad de propuestas, la articulación entre los distintos sectores y la calidad de los servicios turísticos hicieron que Córdoba se consolidara una vez más como epicentro de los grandes eventos del país, fortaleciendo su posicionamiento como destino para disfrutar durante todo el año.