Puesta en Valor: Ejecutan pintura de muros de puente en ingreso a Villa Carlos Paz

Como parte del proyecto de embellecimiento y puesta en valor de puentes y espacios públicos, Caminos de las Sierras está interviniendo el puente que conecta la Autopista Córdoba – Carlos Paz con la Av. San Martín, principal vía de ingreso a la localidad serrana.

La obra abarcará más de 3.100 metros cuadrados e incluirá la pintura de los muros de contención, vigas y laterales del puente.

El proyecto está a cargo de los artistas cordobeses Jael Airasca y Ariel Ocampo, con amplia trayectoria en intervenciones de gran escala, y que junto a un equipo de seis colaboradores trabajan entre ocho y diez horas diarias en distintos frentes en simultáneo.

La intervención ya muestra un nivel de avance del 40% y se estima que estará finalizada en el transcurso de marzo.

El diseño del mural nació de una inspiración orgánica, floral y vegetal, que se plasmará en planos amplios y colores vibrantes, pero siempre conservando esa raíz natural que conecta con el entorno.

La propuesta busca aportar identidad, color, ritmo y energía, integrándose a la arquitectura existente y priorizando planos verticales que equilibran la marcada horizontalidad de la estructura.

“La obra se propone como una nueva bienvenida y también despedida, que dialoga con el paisaje serrano y con la dinámica propia del lugar”, remarcaron los artistas.

Los puentes como lienzo

El proyecto de promoción del arte callejero de Caminos de las Sierras comenzó en el 2025, con intervención en cuatro distribuidores de la avenida Circunvalación de Córdoba.

Se trata de las estructuras ubicadas a la altura de la avenida Piamonte; el distribuidor Bazán; la calle Alto Alegre (conexión entre los barrios Villa Unión y Aeronáutico); y el distribuidor Av. Fuerza Aérea – Ruta 20.

Los murales fueron realizados con colores vibrantes que atraen la atención y cautivan a los automovilistas, transmitiendo emociones y mensajes claros relativos a la vida, la libertad, el respecto por la naturaleza y las infancias.

Asimismo, y como parte del mismo proyecto, se realizó un homenaje a Héctor “Pirín” Gradassi, en el puente que lleva su nombre sobre la Ruta 5 Autovía Córdoba – Alta Gracia, en el ingreso al autódromo Oscar Cabalén.