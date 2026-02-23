Festival de la Buena Mesa: Impactante puesta en escena, para una concurrencia cercana a las 15 mil personas

El Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción tuvo su primera noche, con una impactante puesta artística en el escenario, a partir del gran nivel propuesto en esta 23° edición.

Cerca de 15 mil personas vibraron, se divirtieron, se emocionaron y disfrutaron de artistas y elencos de primer nivel, además de degustar las exquisiteces de las colectividades y puestos gastronómicos.

Luego de la apertura con el Ballet Patria y elencos locales, Los Tekis trajeron todo el carnaval a San Francisco; luego el turno de Abel Pintos que cautivó a la platea que cubrió en un 100% el óvalo de la Sociedad Rural, con una actuación sobresaliente de casi dos horas de duración.

Para finalizar la exitosa noche, desde todo punto de vista, llegaron los clásicos a través de una de las bandas más emblemáticas de la música popular: Los Auténticos Decadentes, quienes hicieron cantar y bailar a todos los asistentes.

Las variantes gastronómicas a partir de las colectividades y los puestos privados, le dieron un toque distintivo a la fiesta que se posiciona como una de las propuestas más trascendentes del calendario festivalero cordobés.