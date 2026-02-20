«SanFcoTeVe»: El Festival de la Buena Mesa, también a través de la plataforma de YouTube

La 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción también podrá disfrutarse a través del canal oficial de streaming “SanFcoTeVe”, por la plataforma de YouTube.

Durante los dos días del evento, el sábado 21 y domingo 22 de febrero, se realizará una previa de 20 a 22 horas, a cargo de Santiago Peretti y Paulina Bartolomeo.

Pasarán por la transmisión en vivo representantes de la colectividades, artistas locales y nacionales, organizaciones y gastronomocos, entre otros, para diferentes entrevistas y notas de color referidas al gran evento.

Tras la previa, podrá seguirse la transmisión oficial por medio de la dicha plataforma.