Pulmón Verde: Instalan gigantesco Dinosaurio en el Parque de las Tejas

Con 9 metros de largo, 15 de alto y un peso de 10 toneladas, un gigantesco dinosaurio comenzó a instalarse en el Parque de las Tejas, como parte de la renovación integral que la Provincia lleva adelante en este pulmón verde ubicado entre la Ciudad Universitaria y Nueva Córdoba.

Se trata de un juego infantil de dos pisos, diseñado para que niños de 2 a 8 años puedan explorar, trepar y aprender recorriendo su estructura, con capacidad para 16 chicos en simultáneo.

La pieza busca fomentar el desarrollo físico, cognitivo y social de los más pequeños, estimulando sus habilidades motoras, la capacidad para resolver problemas y la coordinación.

Por su envergadura, la instalación requirió una grúa especial de 70 toneladas de capacidad y 46 metros de altura máxima.

La estructura combina toboganes de plástico reforzado, red de sogas de acero, esferas de caucho de calidad europea y pintura náutica de alto tránsito, resistente a todas las condiciones climáticas y ambientales, para garantizar su durabilidad a la intemperie.

El dinosaurio se emplaza en la zona de juegos infantiles que colinda con la parte trasera de la Plaza Cielo Tierra, donde funciona un parque temático de dinosaurios que combina educación y diversión para los más chicos.

Sobre la intervención, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó: «Este gran dinosaurio representa la renovación de un espacio verde que se va a convertir en uno de los más lindos del país. Ya dentro de poco, cordobeses de todas las edades van a poder experimentar Las Tejas con sus nuevos equipos de calistenia, juegos infantiles y lugares para venir y disfrutar del aire libre».

La renovación del sector de juegos infantiles no se agota en el dinosaurio: se completa con una variada propuesta de estructuras pensadas para distintas edades y habilidades, entre las que se destacan un laberinto de madera con espejos de acrílico, una cúpula de escalada con lomadas de caucho, un pórtico de hamacas con forma de pterodáctilo y una lomada con forma de dinosaurio sobre resortes, pensada para los más chiquitos.

Todas las piezas están fabricadas con madera nativa semidura de origen controlado y pintura náutica de alto tránsito, siguiendo el mismo criterio de sustentabilidad que la Provincia aplica en los juegos infantiles que instala en los espacios verdes de la ciudad.

El sector también suma propuestas de carácter inclusivo y sensorial, como el Bosque de Palos, un conjunto de postes de madera que funciona como laberinto y sistema de equilibrio, especialmente pensado para niños con autismo.

Con esta incorporación, la Provincia avanza en la puesta en valor integral del Parque de las Tejas, que combina juegos infantiles, equipamiento de calistenia y espacios de esparcimiento al aire libre para cordobeses de todas las edades.