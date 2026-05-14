Realizan 2° encuentro para fortalecer el vínculo entre escuela, academia y políticas públicas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba realizará el próximo martes 19 de mayo el Segundo Encuentro de la Red Provincial de Investigación Educativa, denominado “Conectando saberes para TransFORMAR: puentes entre escuela, academia y política”, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre la producción académica, las instituciones educativas y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 hs en el Auditorio del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) y contará con la participación de investigadores e investigadoras miembros de la Red, autoridades ministeriales, equipos técnicos, universidades, organizaciones y fundaciones de la sociedad civil.

En el marco de esta jornada, se presentará el primer documento elaborado de manera colaborativa por integrantes de la Red junto a equipos técnicos y decisores del Ministerio de Educación. La publicación reúne hallazgos, aportes y recomendaciones construidas durante 2025 en torno a líneas estratégicas priorizadas de la política educativa provincial.

Al ser consultado sobre la iniciativa, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Promover espacios de articulación entre investigación, gestión y práctica educativa nos permite fortalecer las políticas públicas con evidencia y construir respuestas más pertinentes para los desafíos actuales de la educación. Esta Red expresa una manera de trabajar colaborativa, situada y orientada a la mejora continua del sistema educativo”.

El encuentro también será escenario para el anuncio de nuevas alianzas nacionales e internacionales que ampliarán las oportunidades de intercambio, formación y desarrollo profesional para quienes integran la Red Provincial de Investigación Educativa.

La propuesta, de carácter voluntario, se enmarca en las líneas estratégicas del Ministerio de Educación vinculadas al fortalecimiento de la innovación, la producción de conocimiento y la toma de decisiones pedagógicas sustentadas en información y evidencia, en consonancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 con proyección al 2033.

La comunidad educativa y el público en general podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación. Link de transmisión: https://youtube.com/live/uc5xaUy9-DA?feature=share.