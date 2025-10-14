Realizan Talleres sobre Inteligencia Artificial y Prevención de Estafas Digitales

En el marco del programa Convive CBA, el Ministerio de Justicia y Trabajo continúa desarrollando talleres gratuitos sobre Inteligencia Artificial y Prevención de Estafas Digitales en distintas localidades de la provincia.

El objetivo de este ciclo de talleres es promover una convivencia digital responsable, segura e inclusiva, acercando herramientas tecnológicas a jóvenes y personas adultas mayores, especialmente en localidades del interior provincial.

Desde su puesta en marcha hace cuatro meses, el programa ya alcanzó a más de 1.500 cordobeses mediante 10 talleres realizados en diversas comunidades.

Además de los contenidos centrales, los talleres incluyen formación en herramientas digitales orientadas a las necesidades de cada comunidad.

Las jornadas contaron con la presencia del secretario de Convivencia Ciudadana, Silvio Quiroga; la directora General de Convivencia Ciudadana, Mariela González; y el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Trabajo, Tobías Gutiérrez, quienes acompañaron y coordinaron las actividades en territorio.

Estas acciones se enmarcan en el convenio suscripto entre el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el titular de la Fundación Tecnología con Propósito, Juan Santiago, con el fin de reducir las brechas digitales, mejorar el acceso a la tecnología y fortalecer la alfabetización digital en toda la provincia.