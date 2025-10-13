San Francisco: FPA efectuó detención de un hombre que lideraba organización narco criminal

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron la detención de un hombre mayor de edad que integraba una organización narco criminal en la ciudad de San Francisco.

El dispositivo tuvo lugar en la intersección de las calles Deán Funes y Moreno de barrio Velez Sarsfield. En el lugar, se logró la aprehensión de un sujeto de 29 años y el secuestro de $330.800 pesos y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que el narcomenudista formaba parte de la organización desbaratada el pasado jueves. En aquella oportunidad se realizó la detención de cuatro personas mayores de edad y la incautación de 313 dosis de cocaína y 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa, $7.211.000.

Por último, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco, dispuso el traslado del aprehendido y las evidencias secuestradas a sede judicial.