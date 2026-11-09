Referentes debaten desafíos y oportunidades de transformación del sector agropecuario

La tercera edición de AgroManagement 2026, realizada el 4 de noviembre en La Rural de Buenos Aires, reunió a empresarios, investigadores y referentes institucionales para debatir los desafíos y oportunidades de transformación del sector agropecuario.
En ese marco, uno de los ejes centrales de debate fue el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo de sistemas productivos más eficientes, competitivos y sustentables.
Fuente y nota completa web Infocampo.com.ar
De AgroManagement a la Patagonia: Argentina y Brasil fortalecen su cooperación en investigación agropecuaria | Infocampo