Reprogramaron el Encuentro de Fútbol Infantil de «Los Ranitas» para el 21 de septiembre

Como se preveía de acuerdo a los pronósticos del tiempo que auguraban importantes lluvias para la región, los eventos al aire libre corrían riego de no poder concretarse.

Tal es el caso del Encuentro de Fútbol Infantil de «Los Ranitas» de Club Barrio Bertossi. Se esperó hasta último momento, pero el estado del predio no es el adecuado.

Por quinta vez, debe ser postergado, ahora con fecha de realización para el mes de septiembre.

Comunicado

El Encuentro de la Escuela de Futbol Infantil LOS RANITAS queda suspendido y reprogramado para el 21 de septiembre.