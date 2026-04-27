Salud consolida crecimiento histórico en el recupero de gastos

En el marco de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario, el Gobierno de Córdoba consolidó un crecimiento histórico en el recupero de gastos en salud, lo que permitió ampliar la inversión y reforzar el reconocimiento al personal.

Con los sueldos correspondientes a marzo, la Provincia acreditó el tercer pago de la Asignación Estímulo destinada a casi 15 mil agentes del Ministerio de Salud en toda la provincia.

En esta oportunidad, el monto distribuido entre los agentes fue de $1.909.250.875, elevando la inversión total acumulada a $5.894.519.873,12.

Este incentivo se financia con recursos provenientes del recupero de prestaciones sanitarias, correspondientes al período entre octubre de 2025 y febrero de 2026, conforme a lo establecido por la Ley 8.373.

Se trata de una suma no remunerativa, variable y no permanente, que se liquida de manera semestral según criterios específicos.

El crecimiento del recupero de gastos ha sido clave para sostener esta política. En 2024, la recaudación alcanzó los $8.110.641.725, mientras que en 2025 ascendió a $17.338.809.585, lo que representa un incremento superior al 100%.

Este resultado responde a una combinación de factores: el aumento de la demanda de servicios, la mejora en los procesos de facturación y una mayor eficiencia en la gestión de cobro, que permitió reducir la mora y optimizar los ingresos sin afectar la calidad de la atención.

En este esquema, el 30% de los fondos recuperados se destina a la Asignación Estímulo, generando un círculo virtuoso que vincula la eficiencia del sistema con el reconocimiento directo a quienes lo sostienen diariamente.

La medida se inscribe en el Plan de Fortalecimiento Hospitalario impulsado por la Provincia, que promueve la descentralización y la transferencia de recursos a los hospitales para agilizar la gestión y mejorar la capacidad de respuesta. En efecto, los hospitales recibieron un total de 4.473.126.100 pesos, durante el ejercicio 2025.

A través de este programa, los directores de hospitales cuentan con mayores atribuciones y herramientas para resolver de manera ágil las necesidades cotidianas, reduciendo la burocracia y optimizando el funcionamiento de cada establecimiento.