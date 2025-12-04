Salud-Educación: Llevaron a cabo cierre de Programa «Piensa en Voz»

El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud, llevaron a cabo el cierre del programa “Piensa en Voz”.

El curso fue impulsado por la Dirección General de Bienestar Educativo en articulación con un equipo de fonoaudiólogas del Hospital Córdoba y Hospital Pediátrico del Ministerio de Salud.

El encuentro final se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, y reunió a docentes y equipos directivos de todos los niveles y modalidades, que cumplimentaron las actividades y encuentros obligatorios de la Segunda Cohorte de esta edición 2025 del programa.

Esta capacitación surge de la inquietud compartida entre los Ministerios de Salud y Educación por abordar de manera integral y específica el cuidado de la voz docente. Su propósito es promover la salud vocal, prevenir enfermedades relacionadas con el uso intensivo de la voz y ofrecer a los profesionales de la educación herramientas que les permitan desarrollar su labor de manera eficaz, saludable y sostenible.

Por ello, cada docente participante, además del material teórico correspondiente, recibe el acompañamiento de una fonoaudióloga que lo guía en un reconocimiento de su salud vocal, y los ejercicios necesarios para cuidar su voz.

La coordinación e implementación de esta formación está a cargo del Ministerio de Educación, a través del equipo técnico pedagógico de la Subdirección de Entornos Educativos Saludables dependiente la Dirección General de Bienestar Educativo

Durante el cierre, participaron los 126 docentes cursantes que lograron transitar el trayecto de 2 meses propuesto por esta formación, acreditando un puntaje de 70hs y recibiendo un certificado de Promotor/a del cuidado de la voz.

En este sentido, la capacitación apunta a fomentar la difusión de los contenidos en cada una de las escuelas de los docentes participantes, fomentando la posibilidad de que la temática del cuidado de la voz docente, forme parte de la agenda escolar, involucrando a todos los integrantes de las comunidades educativas.

Muchos de los cursantes mencionaron el interés despertado en sus estudiantes, cuando llevaron a cabo ejercicios y actividades relacionadas con la salud vocal.

Durante la jornada de cierre se compartieron los principales logros alcanzados, así como experiencias y reflexiones por parte de los participantes, destacando el interés y la importancia de que todos los docentes tengan acceso a información y capacitaciones en relación al cuidado de su voz, ya que es su principal herramienta profesional.. Los equipos responsables realizaron una síntesis del recorrido y destacaron el compromiso y la participación sostenida de las instituciones involucradas.

La formación se desarrolló en modalidad virtual, a través de módulos en plataforma moodle y una serie de encuentros sincrónicos, entre los que se encuentra esta instancia final, que permitieron socializar resultados y compartir propuestas de actividades para llevar a las escuelas.

Con este encuentro, el programa “Piensa En Voz” cierra una nueva cohorte, reafirmando el compromiso institucional de promover propuestas de formación continua y de acompañamiento pedagógico que fortalezcan las trayectorias de quienes participan.

En este sentido Claudia Maine, Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior subrayó: “El cuidado de la voz docente es una dimensión central del bienestar educativo. Esta iniciativa refleja el compromiso que sostenemos, junto al Ministro, de acompañar a quienes enseñan, reconociendo en su voz una herramienta de trabajo indispensable y un puente fundamental para construir el vínculo pedagógico con sus estudiantes. Agradezco también al equipo interdisciplinario de la voz y destacó la importancia de que en este equipo forman parte profesionales que se encuentran en el ejercicio de la docencia”.

La Subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefania Chapuy destacó: “Este curso es fundamental porque trasciende la mera técnica individual. Nuestra experiencia demuestra que los mayores beneficios (una mejor calidad vocal y la reducción de síntomas) se logran cuando el cuidado de la voz deja de ser una práctica aislada para convertirse en un compromiso institucional. Es la combinación del hábito personal (la higiene vocal) con un entorno educativo sensibilizado y comprometido lo que genera un cambio profundo y sostenible”.

Entre las autoridades presentes por el Ministerio de Educación, se encontraron la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine y la Subdirectora de Entornos Educativos Saludables, Estefania Chapuy. Por el Ministerio de Salud, la jefa de sección de Fonoaudiología Lic. Andrea Reched