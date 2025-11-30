Salud: Recuerdan la importancia de completar esquema de vacunación por el Sarampión

El Ministerio de Salud de la Provincia informa que, tras confirmarse cuatro casos de sarampión en personas residentes en Uruguay que viajaron a través de Argentina desde Bolivia, se recuerda a la población la importancia de verificar y completar el esquema de vacunación contra esta enfermedad.

Asimismo, se recomienda consultar de manera temprana ante la presencia de fiebre y erupciones en la piel (exantemas), con el fin de lograr un diagnóstico precoz y cortar la cadena de transmisión.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en el ambiente o sobre superficies durante hasta dos horas. En algunos casos, puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte.

Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Si bien puede afectar a personas de cualquier edad, suele ser de mayor gravedad en niños y niñas menores de cinco años.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, la forma más eficaz de prevenirla es la vacunación.

La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se coloca en forma gratuita y obligatoria, en todos los vacunatorios públicos y privados habilitados en la provincia.

Se puede conocer el listado completo ingresando aquí.

Calendario Nacional de Vacunación

Niños y niñas de 12 meses a 4 años deben contar con una dosis de vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

Personas de 5 años o más, adolescentes y adultos deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola (doble o triple viral), aplicadas después del primer año de vida.

Personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no requieren vacunación.