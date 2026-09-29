Salud: Realizaron una jornada sobre Donación en asistolia controlada

El Ministerio de Salud, a través del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (ECODAIC), llevó a cabo el Curso-Taller “Donación de órganos y tejidos en Asistolia Controlada (DAC)”. La iniciativa, orientada a la formación continua de los equipos profesionales, tuvo como objetivo consolidar y desarrollar esta estrategia de procuración en la provincia.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la directora del ECODAIC, Romina Quiroga. Al respecto, la funcionaria destacó: “Esta capacitación tuvo como finalidad consolidar el desarrollo de la donación en asistolia controlada en Córdoba. Si bien desde 2024 ya concretamos 11 operativos de este tipo en la provincia, estamos convencidos de que Córdoba reúne todas las condiciones necesarias: un equipo profesional altamente capacitado, personal de coordinación listo para perfeccionarse y la tecnología adecuada para llevarlo adelante”.

La capacitación, que acreditó 8 horas cátedra, combinó una instancia teórica con talleres de simulación clínica. Durante el encuentro se abordaron los aspectos asistenciales de la Adecuación del Esfuerzo Terapéutico (AET), los principios bioéticos en el manejo clínico, la comunicación y el acompañamiento familiar en contextos críticos, así como el marco legal e institucional de la muerte digna, conceptos fundamentales para iniciar un programa de DAC.

Asimismo, el programa contó con la disertación de referentes del ámbito bioético y de la procuración como Julio Bártoli, Sebastián Sandoval Junyent, y las médicas coordinadoras del ECODAIC, Carla Ambrosi y Mara Coria.

En el módulo práctico se simularon casos clínicos reales para ejercitar la DAC con perfusión regional normotérmica, la ablación de órganos ultrarrápida y las técnicas de comunicación adaptadas a esta modalidad en el ámbito de la donación.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo las competencias del sistema sanitario para optimizar los procesos de procuración e incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante.

Características

La donación en asistolia controlada (DAC) ocurre cuando el diagnóstico de fallecimiento se confirma a partir del cese irreversible de las funciones circulatorias, a diferencia del modelo tradicional proveniente de donantes con muerte encefálica.

La Donación en Asistolia Controlada (DAC) se produce en el ámbito hospitalario tras la decisión médica y ética de adecuar el esfuerzo terapéutico (AET) o retirar los soportes vitales en pacientes con enfermedades irreversibles o terminales.

A nivel internacional, este procedimiento ha transformado los sistemas de trasplante en países pioneros como España —líder mundial en la materia—, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, donde representa una porción clave del total de donantes y ha permitido reducir drásticamente las listas de espera.

En la Argentina, la Ley de Trasplante N° 27.447 sancionada en el año 2018, incorporó el cese de funciones circulatorias como criterio diagnóstico para la procuración de órganos y tejidos. A partir de las normativas aprobadas por el INCUCAI, distintas jurisdicciones del país adaptaron sus protocolos e incorporaron paulatinamente operativos de asistolia controlada, consolidando un cambio de paradigma ético, científico e institucional en el sistema sanitario nacional de donación y trasplante, orientado a fortalecer la respuesta sanitaria y brindar nuevas oportunidades a quienes esperan un órgano o tejidos en nuestro país.