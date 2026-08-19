San Francisco: Más de 100 aspirantes iniciaron Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales

El Gobierno de Córdoba puso en marcha en San Francisco la 29.ª cohorte del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales, una instancia de formación destinada a fortalecer y profesionalizar las políticas de prevención y convivencia ciudadana que desarrollan municipios y comunas de la provincia.

El acto de apertura se realizó en la Sede Región Centro de San Francisco y estuvo encabezado por el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Jefatura de Gabinete, José Gualdoni, y el intendente de San Francisco, Damián Bernarte.

En esta nueva cohorte comenzaron su formación 114 aspirantes provenientes de 20 localidades: Altos de Chipión, Arroyito, Balnearia, Brinkmann, Capilla del Carmen, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Devoto, La Puerta, La Tordilla, Las Junturas, Saturnino María Laspiur, Marull, Miramar, Porteña, Quebracho Herrado, Rincón, San Francisco, Villa Fontana y Villa San Esteban.

La capacitación es obligatoria para quienes aspiran a desempeñarse como agentes de las Guardias Locales y está a cargo de la Universidad Nacional de Villa María.

El trayecto contempla 10 clases bajo modalidad híbrida, cinco presenciales y cinco virtuales. La propuesta combina contenidos teóricos y prácticos vinculados con políticas locales de seguridad ciudadana, marco normativo, prevención situacional, comunicación y vinculación comunitaria.

Se trata de la tercera edición que tiene a San Francisco como sede y de la 24.ª cohorte desarrollada en el interior provincial, como parte de una estrategia orientada a garantizar el carácter federal de esta política pública.

El programa ya cuenta con 231 Guardias Locales en funcionamiento

Durante su discurso, Gualdoni destacó el crecimiento que tuvo el Programa Provincial de Guardias Locales desde su puesta en marcha y el compromiso asumido por los gobiernos locales.

“En dos años logramos poner en funcionamiento y equipar 231 Guardias Locales. Esto fue posible gracias al compromiso de los intendentes y jefes comunales, que incorporaron la prevención y la seguridad a sus agendas locales”, afirmó el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana.

El programa se implementa en el marco de la Ley Provincial de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 10.954, que incorporó a municipios y comunas como actores centrales del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Ciudadana.

Actualmente, 359 localidades se encuentran adheridas y el 94,3 por ciento de la población provincial está comprendida dentro de este esquema.

La iniciativa contempla no solamente la formación de los agentes, sino también asistencia técnica y provisión de equipamiento para fortalecer las capacidades de prevención de los gobiernos locales.

En los últimos dos años, la Provincia entregó cerca de 300 vehículos, además de distintos elementos destinados al funcionamiento de las Guardias Locales.

La Provincia avanzará con un segundo nivel de formación

En ese marco, Gualdoni anunció que la Provincia pondrá en marcha una segunda instancia de capacitación destinada a quienes ya completaron el diplomado.

“Vamos a poner en marcha un segundo nivel para seguir profesionalizando a quienes ya se diplomaron. Serán cinco clases presenciales, con contenidos fundamentalmente prácticos construidos a partir de la experiencia acumulada durante estos dos años”, sostuvo.

El secretario también puso en valor el rol de los agentes como vínculo directo entre el Estado y la comunidad, tanto en las tareas de prevención como en la articulación con la Policía de Córdoba y en la atención de situaciones vinculadas con la convivencia ciudadana.

“El rol de las Guardias Locales es fundamental porque están todos los días cerca de la gente. Son auxiliares de la Policía de Córdoba, pero también tienen una tarea central en el vínculo con los vecinos, en la participación ciudadana y en la posibilidad de llegar antes de que los hechos ocurran”, remarcó Gualdoni.

El Programa Provincial de Guardias Locales se complementa además con otras herramientas de prevención y participación ciudadana impulsadas por la Provincia junto a municipios y comunas, entre ellas Ojos en Alerta, que ya funciona en más de 50 ciudades cordobesas.

San Francisco sostiene una política de formación en seguridad ciudadana

San Francisco fue una de las primeras ciudades cordobesas en avanzar en la capacitación específica de sus agentes locales.

En 2023, antes de la sanción de la actual legislación provincial, realizó una primera experiencia junto a la Universidad Nacional de Villa María, de la que egresaron 50 personas. En 2025 se desarrolló una segunda cohorte, con otros 40 egresados.

Durante el acto, Bernarte destacó que esta nueva edición reafirma una política que la ciudad viene sosteniendo en materia de prevención.

“La seguridad ciudadana requiere fundamentalmente de decisión política, planificación e inversión en logística, tecnología y presencia territorial, pero también, y especialmente, de formación”, señaló el intendente de San Francisco.

Bernarte sostuvo además que el nuevo esquema provincial significó un cambio en la participación de los gobiernos locales en las políticas de seguridad y puso en valor el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado, las fuerzas de seguridad, las universidades y la comunidad.

“La seguridad es una construcción colectiva. Los municipios dejamos de ser solamente espectadores para asumir un papel activo en materia de prevención y convivencia ciudadana, trabajando de manera coordinada y complementaria con la Policía de Córdoba y con todas las instituciones vinculadas a la seguridad”, afirmó.

La puesta en marcha de esta nueva cohorte forma parte del Programa Provincial de Guardias Locales, una de las políticas de prevención que impulsa el Ministerio de Jefatura de Gabinete para acompañar a municipios y comunas con formación, equipamiento y asistencia técnica, fortaleciendo las capacidades locales y el trabajo conjunto en todo el territorio provincial.

También participaron intendentes y jefes comunales de localidades de la región, autoridades vinculadas a la seguridad y representantes de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).