Provincia entregó materiales a Cooperativas eléctricas de Las Varas y Laspiur

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, entregó los materiales a las cooperativas eléctricas de Las Varas y Saturnino María Laspiur para ejecutar nueva línea de media tensión que reemplazará la infraestructura eléctrica existente de más de 25 años de antigüedad en el corredor Las Varas – Saturnino María Laspiur.

La primera etapa comprende la instalación de 6 kilómetros de cable subterráneo desde la Estación Transformadora Las Varillas hasta el empalme con la línea aérea existente, operando en 13,2 kV con proyección de repotenciación a 33 kV.

La intervención beneficiará directamente a más de 6.000 habitantes de Las Varas y Saturnino María Laspiur, en el departamento San Justo. Al tomar como punto de partida la Estación Transformadora Las Varillas, tiene como beneficio adicional mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico de esa localidad, cuya red de salida atravesaba zonas densamente pobladas con conductores envejecidos y elevada frecuencia de fallas ante contingencias climáticas.

Con la nueva infraestructura, la caída de tensión en Las Varas quedará por debajo del 5% y en Saturnino María Laspiur se reducirá de igual modo, cumpliendo la normativa del ERSEP y habilitando mayor potencia disponible para nuevos proyectos de inversión en la zona agroindustrial.

«Estamos dando una solución definitiva al sistema eléctrico de las localidades de Las Varas y Saturnino María Laspiur y sobre todo a Las Varillas, donde tienen una infraestructura eléctrica deficiente. Hoy traemos una respuesta técnica que va a ser permanente, con instalación subterránea, cables de 33 kV y subestaciones compactas avanzadas, para aumentar tres veces la oferta eléctrica y la potencia disponible, mejorando la calidad de servicio y la disponibilidad. Conectamos al interior del interior e iluminamos futuro», afirmó Ezequiel Turletto, subsecretario de Infraestructura Eléctrica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Obras para optimizar el servicio

El sistema adoptará una configuración mixta subterráneo/aéreo que supera las limitaciones estructurales de la red actual, cuya caída de tensión afecta la calidad del servicio de toda la zona.

La obra es el resultado del convenio formalizado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, las municipalidades y las cooperativas eléctricas de Las Varas y Saturnino María Laspiur.

El financiamiento proviene íntegramente del FODEP (Fondo para el Desarrollo Energético Provincial), constituido por aportes de todos los usuarios del servicio eléctrico de Córdoba a través de un cargo específico en la factura de electricidad.

Esta primera etapa sienta las bases de una solución integral proyectada para 2027, cuando se ejecutará la segunda etapa. Se trata de la repotenciación completa del sistema a 33 kV mediante el retensionamiento de la línea aérea existente y la instalación de dos BioShelters (subestaciones compactas de 5 MVA que cuentan con transformadores con aceite vegetal de soja y sistemas de control con respaldo con paneles fotovoltaicos) en Las Varas y Saturnino María Laspiur.

Estas unidades, que operan con sistema SCADA, permitirán teleoperación y monitoreo remoto, reduciendo tiempos de restitución del servicio y aumentando sustancialmente la seguridad eléctrica.

Esta obra se enmarca en el plan integral de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa el Gobierno de Córdoba para garantizar un suministro confiable y promover el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.