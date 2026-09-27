San Jorge: Tradicional celebración anual

Como parte de una hermosa tradición institucional, este miércoles 23 nos reunimos para celebrar el Día del Profesor, del Personal de Maestranza y del Dirigente Deportivo.

Una vez más, la Comisión Directiva reunió a quienes trabajan diariamente por nuestro club para compartir una noche de encuentro, agradecimiento y reconocimiento a lo más valioso que tiene San Jorge: su gente.

Durante la celebración, cada profesor recibió como regalo institucional la nueva remera para las competencias oficiales, mientras que los dirigentes también fueron agasajados con un presente.

La noche continuó con una cena compartida y momentos de mucha emoción, especialmente durante las palabras de nuestro presidente, Lucas Perosino, quien destacó que este encuentro es uno de los momentos que más disfruta realizar en el club. En su mensaje, agradeció a cada una de las personas presentes por el compromiso y el acompañamiento durante estos nueve años de gestión, en los que juntos hemos logrado hacer cada día más grande a San Jorge.

También queremos agradecer especialmente a los comercios amigos, que año tras año acompañan esta celebración con sus aportes, haciendo posible la entrega de más de 40 regalos y sorteos durante la noche.

Gracias a cada profesor, trabajador y dirigente por ser parte de esta gran familia y por todo lo que hacen por nuestra institución.