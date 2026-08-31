Se concretó con éxito Operativo de Salud Visual

se llevó a cabo en el Hospital Municipal de Brinkmann el Operativo de Salud Visual “Ver para Ser Libres”, destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El operativo consistió en un test de agudeza visual y evaluación oftalmológica para determinar el diagnóstico.

Luego, en el colectivo sanitario se confeccionaron los anteojos en los casos necesarios.

La iniciativa forma parte de un programa del Ministerio de Capital Humano de la Nación, articulado con el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann.

Se atendieron un total de 285 personas y se confeccionaron 172 pares de anteojos.