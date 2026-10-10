Se desarrolló la segunda edición del “Hackatón: Desafíos Matemáticos en Contexto”. Los 5° años de las escuelas secundarias locales compartieron una jornada llena de lógica, creatividad y trabajo en equipo.

El evento fue organizado por el Municipio, desde la Secretaría de Educación y la Subdirección de Ambiente, en conjunto con la Sociedad de Bomberos Voluntarios, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, la Piamontesa y Agroservicios «Los Viejos».

Además, contó con la especial participación de Javier Scianca, un joven de nuestra ciudad con destacado desempeño en la carrera de Ingeniería Industrial, que compartió su experiencia con los estudiantes.

*Ganadores:*

1º PREMIO:

LEDESMA BURGENER RENZO.

ELIZONDO ANAHÍ JANET.

BARRETO MAURO DANIEL.

RAUSCH LORENZO.

QUINTEROS JUAREZ PABLO LUCIANO.

MUSSO MARTÍN ROMAN.

MASCARÓ SOFÍA ANA.

GENOVESIO JONAS VICENTE.

2º PREMIO:

JUNCOS ARIANA SOFIA.

BARBERO ALMA.

MOLINA KIARA MAILEN.

SANCHEZ JULIETA AYLEN.

TESSIO ROMEO VALENTINO.

DIAZ TRAPELES PILAR ABIGAIL.

ARNAUDO NEREA.

CAPELLO DALMA.

TEVEZ NAIARA.

Agradecemos a las instituciones, a los profes y a los equipos directivos que participaron de este #Hackatón