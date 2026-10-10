Ultimo Taller del año: Plan Estratégico y Participativo Brinkmann 2050

En la noche del jueves, se puso en consideración de la comunidad, empresarios, comerciantes, emprendedores e instituciones locales, ideas comunes trabajadas en el marco del Plan Estratégico y Participativo Brinkmann 2050.

Es una iniciativa de desarrollo urbano para definir el crecimiento de la ciudad durante los próximos años.

El objetivo de este nuevo taller fue poner en común las líneas prioritarias y validar los proyectos definidos en los ejes de desarrollo:

* Desarrollo Productivo y Territorial.

* Planeamiento Urbano.

* Capacidades Humanas.

* Seguridad e Inclusión Social.

* Salud y Juventudes.

La ciudad que queremos ser y que nos merecemos la hacemos entre todos.