Se jugó la fecha 1 del «Clausura» de la Liga Regional Zona Norte

Se completó en la tarde del domingo, la fecha 1 del Torneo “Clausura” de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.
Se disputaron 3 partidos, porque ya habían adelantado Nueve de Freyre y Sp. Suardi; fue en horario especial de las 11 y 13 horas, por la final de la Liga Profesional de Fútbol en Córdoba.
De local, San Jorge igualó con Nueve de Morteros 1 a 1. En tanto Centro de visita a Tiro Federal cayó 2 tantos contra 1.
Resultados
Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1
San Jorge 1- Nueve de Morteros 1
Tiro Federal 2- Centro Social 1
Juniors 0- Porteña 2
Posiciones: Porteña 3- Tiro Federal 3- San Jorge 1- Nueve de Morteros 1- Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1- Centro Social 0- Juniors 0
Fecha 2
Porteña – Sp. Suardi (juegan el miércoles 27)
Nueve de Morteros – 9 Nueve de Freyre
Centro Social- San Jorge
Juniors – Tiro Federal