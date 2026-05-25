Se jugó la fecha 1 del «Clausura» de la Liga Regional Zona Norte

Se completó en la tarde del domingo, la fecha 1 del Torneo “Clausura” de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte.

Se disputaron 3 partidos, porque ya habían adelantado Nueve de Freyre y Sp. Suardi; fue en horario especial de las 11 y 13 horas, por la final de la Liga Profesional de Fútbol en Córdoba.

De local, San Jorge igualó con Nueve de Morteros 1 a 1. En tanto Centro de visita a Tiro Federal cayó 2 tantos contra 1.

Resultados

Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1

San Jorge 1- Nueve de Morteros 1

Tiro Federal 2- Centro Social 1

Juniors 0- Porteña 2

Posiciones: Porteña 3- Tiro Federal 3- San Jorge 1- Nueve de Morteros 1- Nueve de Freyre 1- Sp. Suardi 1- Centro Social 0- Juniors 0

Fecha 2

Porteña – Sp. Suardi (juegan el miércoles 27)

Nueve de Morteros – 9 Nueve de Freyre

Centro Social- San Jorge

Juniors – Tiro Federal