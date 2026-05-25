«Las Lobas» sumaron victorias en el Asociativo del Basquet Femenino

Fecha doble para Las Lobas de Primera División de Centro por el Torneo Asociativo.

Por un lado, el viernes por la noche visitaron a Libertad de Villa Trinidad, partido correspondiente a la jornada 8.

Fue triunfo rojinegro 79-39 con Sofía Delucchi como máxima anotadora con 17 puntos, seguida por Alma Barbero con 15.

Con esta victoria, Centro reafirmó su liderazgo en la tabla, ya que el equipo local se encuentra en el segundo lugar.

Por otro lado, en la jornada de hoy, por la fecha 9 recibieron en el Poli a San Isidro de San Francisco.

También fue victoria en esta oportunidad 93-31.

Martina Valdez con 26, Isis Inda con 16 y Sofía Delucchi con 14 las máximas anotadoras.