Clásico del Fútbol Infantil: San Jorge se quedó con el 3° puesto

En el duelo por el tercer y cuarto puesto del Torneo Apertura, San Jorge recibió a Centro Social y cerró una muy buena jornada, con excelentes resultados.
Resultados y goleadores:
SAN JORGE vs CENTRO SOCIAL
Promocional: 5 – 0
Mateo Vacchieri-Francesco Tiranti-Alex Galetto-Zantelmo Vega-En contra
Preinfantil: 0 – 0 (4-5)
Infantil: 2 – 1
Alejo Ferreyra-Leonel Ludueña
Prejuvenil: 3 – 0
Nilo Naretto x2-Román Ponce
Juvenil: 4 – 2
Bautista Utrera-Agustín Lencina
Décima: 0 – 0
Octava: 2 – 1
Mateo Acosta-Enzo Olivera
Sexta: 3 – 1
Agustín Perosino-Tomás Caro-Ítalo Ferreyra
Gran cierre de torneo para las inferiores santas, que ya piensa en el torneo clausura con el objetivo de continuar siendo protagonistas!
Felicitaciones a todos los chicos, profes y familias por acompañar durante todo el Apertura.