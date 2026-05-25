Clásico del Fútbol Infantil: San Jorge se quedó con el 3° puesto

En el duelo por el tercer y cuarto puesto del Torneo Apertura, San Jorge recibió a Centro Social y cerró una muy buena jornada, con excelentes resultados.

Resultados y goleadores:

SAN JORGE vs CENTRO SOCIAL

Promocional: 5 – 0

Mateo Vacchieri-Francesco Tiranti-Alex Galetto-Zantelmo Vega-En contra

Preinfantil: 0 – 0 (4-5)

Infantil: 2 – 1

Alejo Ferreyra-Leonel Ludueña

Prejuvenil: 3 – 0

Nilo Naretto x2-Román Ponce

Juvenil: 4 – 2

Bautista Utrera-Agustín Lencina

Décima: 0 – 0

Octava: 2 – 1

Mateo Acosta-Enzo Olivera

Sexta: 3 – 1

Agustín Perosino-Tomás Caro-Ítalo Ferreyra

Gran cierre de torneo para las inferiores santas, que ya piensa en el torneo clausura con el objetivo de continuar siendo protagonistas!

Felicitaciones a todos los chicos, profes y familias por acompañar durante todo el Apertura.