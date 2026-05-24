Basquet Fecha 11. Victoria de Centro. En tanto San Jorge completa ante San Isidro

Entre jueves y viernes, se jugò parcialmente la 11ª fecha del Torneo Apertura del Basquet Asociativo de la Morterense. Fue victoria de Centro en suplementario; San Jorge juega el mièrcoles ante San Isidro.
CENTRO DIO VUELTA EL RESULTADO Y OBTUVO UNA VICTORIA IMPORTANTE
En tiempo suplementario, Centro Social dio vuelta el partido y se quedó con un importante triunfo 82-73 ante un buen equipo de El Tala de San Francisco, para seguir sumando en la tabla de posiciones.
Facu Costamagna la figura de la noche con 19 puntos (dos triples seguidos para empatar el partido en tiempo regular), seguido en el goleo por Maxi Blangini y Lucas Mondino con 16.
En U17, también se jugó un partidazo con victoria visitante 90-85.
Entre sábado y lunes completan las categorías U13, U15 y U21.
En la próxima, Centro visita a Unión de San Guillermo por la anteúltima de la fase regular, para cerrar luego recibiendo a Porteña.
Resultados
El Ceibo 96- Libertad (S) 93 (jugaron el jueves)
Juegos del Viernes
Tiro Federal 86- Nueve de Morteros 85
Centro Social 82-73 El Tala 73
Devoto 72-Unión San Gmo 81
Pendiente
San Isidro – San Jorge (juegan el mièrcoles 27)
Posiciones
El Ceibo 18- Unión San Gmo 18- Tiro Fededral 18- Libertad (S) 18– Porteña 16- Centro Social 16- Sp. Suardi 16– El Tala 14– Nueve de Morteros 13– San Isidro 12– San Jorge 11– Devoto 10
Fecha 12
Porteña Asociación vs Sociedad Sportiva Devoto
Unión San Guillermo vs Centro Social (Brinkmann)
El Tala (San Francisco) vs Tiro Federal (Morteros)
Nueve de Julio (Morteros) vs San Isidro (San Francisco)
San Jorge (Brinkmann) vs Sportivo Suardi (Suardi
Libres: Libertad (Sunchales) y Asociación El Ceibo (San Francisco)
Fecha 13
Libertad (Sunchales) vs San Jorge (Brinkmann)
Sportivo Suardi (Suardi) vs 9 de Julio (Morteros)
San Isidro (San Francisco) vs El Tala (San Francisco)
Tiro Federal (Morteros) vs Unión San Guillermo (San Guillermo)
Centro Social vs. Porteña
Sociedad Sportiva Devoto vs. El Ceibo