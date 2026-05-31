Se puso en marcha 8° edición de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género

La Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo puso en marcha, la 8° edición de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

Brinkmann una vez más fue sede de dicha Diplomatura, y contó con una importante asistencia en el Sum Carlos Leonardi; asimismo muchos de los inscriptos lo hizo de manera virtual desde sus domicilios.

Web Gobierno de Córdoba

El primer módulo fue sobre «Género, Derechos Humanos y Violencias», en las diferentes sedes presenciales y virtuales de Córdoba, Argentina y otros países.

Los ejes centrales de la edición 2026 se destacan en la promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, las violencias de género en territorios digitales, la educación sexual integral, el abordaje de la salud mental desde una perspectiva de género y la construcción de estrategias para el acompañamiento comunitario y territorial.

El primer módulo contó con la presencia de:

Rita Segato, antropóloga y referente internacional del feminismo decolonial.

Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, creada para juzgar crímenes de lesa humanidad.

Graciela López Filoñuk, ex fiscal federal y referente histórica en causas de lesa humanidad.

Ana Oberlín, abogada especializada en género, derechos humanos y derecho penal.

María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.

Modalidad de cursado

Sede Principal en Córdoba Capital – Universidad Provincial de Córdoba (Ciudad de las Artes).

Sedes CPC en la Ciudad de Córdoba.

Sedes Gobiernos locales – Puntos Mujer.

Sedes Regionales de la Universidad Provincial de Córdoba.

Sedes en las Provincias adheridas de Argentina.

Sedes Internacionales.

Por otro lado, la cursada virtual, a través del canal de Youtube de la Secretaría de la Mujer: https://www.youtube.com/@Secdelamujercordoba

Las inscripciones continúan abiertas

Aquellas personas interesadas en formar parte de la octava Cohorte pueden inscribirse de manera gratuita completando el siguiente formulario: https://forms.gle/2uWTRJyTS8t9vEws7

Datos a tener en cuenta:

Tanto el curso como la certificación son 100% gratuitos.

Las clases se extienden hasta el mes de noviembre de 2026.

Acredita 120 horas reloj de formación.

Otorga puntaje docente en la Provincia de Córdoba.

Posibilidad de acreditación como curso de posgrado.

Esta propuesta académica es impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres que nuclea Universidades Públicas y Privadas de la provincia de Córdoba y, Organismos Regionales e Internacionales.

En caso de necesitar más información, puede comunicarse a través del siguiente correo electrónico diplomaturacontralaviolencia@cba.gov.ar