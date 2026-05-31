Se puso en marcha 8° edición de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género

La Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo puso en marcha, la 8° edición de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.
Brinkmann una vez más fue sede de dicha Diplomatura, y contó con una importante asistencia en el Sum Carlos Leonardi; asimismo muchos de los inscriptos lo hizo de manera virtual desde sus domicilios.
Web Gobierno de Córdoba
El primer módulo fue sobre «Género, Derechos Humanos y Violencias», en las diferentes sedes presenciales y virtuales de Córdoba, Argentina y otros países.
Los ejes centrales de la edición 2026 se destacan en la promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia, las violencias de género en territorios digitales, la educación sexual integral, el abordaje de la salud mental desde una perspectiva de género y la construcción de estrategias para el acompañamiento comunitario y territorial.
El primer módulo contó con la presencia de:
- Rita Segato, antropóloga y referente internacional del feminismo decolonial.
- Luis Moreno Ocampo, primer fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, creada para juzgar crímenes de lesa humanidad.
- Graciela López Filoñuk, ex fiscal federal y referente histórica en causas de lesa humanidad.
- Ana Oberlín, abogada especializada en género, derechos humanos y derecho penal.
- María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
Modalidad de cursado
- Sede Principal en Córdoba Capital – Universidad Provincial de Córdoba (Ciudad de las Artes).
- Sedes CPC en la Ciudad de Córdoba.
- Sedes Gobiernos locales – Puntos Mujer.
- Sedes Regionales de la Universidad Provincial de Córdoba.
- Sedes en las Provincias adheridas de Argentina.
- Sedes Internacionales.
Por otro lado, la cursada virtual, a través del canal de Youtube de la Secretaría de la Mujer: https://www.youtube.com/@Secdelamujercordoba
Las inscripciones continúan abiertas
Aquellas personas interesadas en formar parte de la octava Cohorte pueden inscribirse de manera gratuita completando el siguiente formulario: https://forms.gle/2uWTRJyTS8t9vEws7
Datos a tener en cuenta:
- Tanto el curso como la certificación son 100% gratuitos.
- Las clases se extienden hasta el mes de noviembre de 2026.
- Acredita 120 horas reloj de formación.
- Otorga puntaje docente en la Provincia de Córdoba.
- Posibilidad de acreditación como curso de posgrado.
Esta propuesta académica es impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo; la Red de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres que nuclea Universidades Públicas y Privadas de la provincia de Córdoba y, Organismos Regionales e Internacionales.
En caso de necesitar más información, puede comunicarse a través del siguiente correo electrónico diplomaturacontralaviolencia@cba.gov.ar