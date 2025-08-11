Se vivió con emotividad la 20° Edición de la Fiesta de la Polenta y el Salame de Cune

La Asociación Familia Piemontesa, organizó la 20° edición de la Fiesta de la Polenta y el Salame de Cune. La música, canciones, el baile, acompañaron el tradicional y exquisito menú.

La actividad tuvo lugar en el salón del Club de Abuelos, y tuvo un emotivo desarrollo desde el comienzo con mensajes, pero también con bailes tradicionales y canciones, a cargo de los elencos de ls Institución: El Ballet Bala Bimba y el Coro Piemontes.

A los postres hubo entrega de reconocimientos y discursos a cargo de las autoridades presentes, resaltando la labor no sólo de la Fiesta que convoca, sino también por las múltiples actividades que la Familia Piemontesa genera.