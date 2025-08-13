Taller de Cumbia del Centro Cultural de Morteros participó de Encuentro en Cañada de Gómez

El sábado 9 de agosto, el taller de Cumbia «Simplemente Baile» del Centro Cultural Municipal, a cargo de la Profesora Yamila Dip, fue invitado a participar del encuentro por el segundo aniversario de la Academia el Sello Cumbiero en la ciudad de Cañada de Gómez en Santa Fe.

Junto a la presentación de 25 academias de la región y con el acompañamiento de la Municipalidad, el Taller se destacó representando a la ciudad de Morteros en un hermoso encuentro colmado de ritmo latinoamericano como es la danza del ritmo de cumbia.

«Estamos muy felices de haber podido participar de este encuentro con el apoyo de la municipalidad, fue una hermosa experiencia» comentó la Profesora Yamila Dip que dicta su taller de cumbia variada los días martes y jueves a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal (Italia 650).

Desde la Dirección del Centro Cultural, Luz Laina destacó la importancia de poder acompañar a los distintos talleres culturales para que puedan participar de encuentros y actividades en otras localidades como también poder recibir oportunamente a grupos y elencos que visiten la Ciudad, fomentando la interacción ente artistas en general, bailarines, músicos y todo el arte en sus diferentes formas de expresión.