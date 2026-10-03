Secretaría de Planificación Energética: Lleva «Energía en Camino a Escuelas Públicas de la Provincia

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Planificación Energética, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, continúa llevando Energía en Camino a escuelas públicas de distintos puntos de la provincia. La propuesta busca acercar a los estudiantes conocimientos sobre energías renovables, eficiencia energética y uso responsable de los recursos a través de experiencias lúdicas y participativas.

Destinada a alumnos de 4°, 5° y 6° grado, la iniciativa combina contenidos educativos, juegos, experimentos y experiencias prácticas para abordar las distintas fuentes de energía, su importancia en la vida cotidiana y el impacto asociado a su utilización.

En esta edición, Energía en Camino ya visitó más de 40 escuelas públicas y alcanzó a más de 4.000 estudiantes. Durante las jornadas se trabaja sobre energías renovables y no renovables, eficiencia energética y hábitos que permiten hacer un uso más responsable de los recursos.

“Enseñamos que la energía es muy importante en nuestra vida, que la usamos todo el tiempo y que, además de brindarnos muchos beneficios, también genera impactos en el planeta. Por eso mostramos alternativas como las energías renovables y promovemos hábitos vinculados al uso responsable de la energía”, explicó Jesica Kolibski, coordinadora de Energía en Camino.

Las propuestas incluyen paneles solares, carteles informativos, tótems y códigos QR, además de recursos de animación y magia que permiten transformar los contenidos en experiencias cercanas y participativas.

“Los chicos pueden escuchar una cátedra sobre cualquier tema, pero si el contenido no es entretenido y no se transforma en una propuesta lúdica, difícilmente puedan retener esa información. Cuando recuerden lo aprendido, lo van a asociar con un juego, con haberse divertido y pasado un buen momento. De esa manera, es mucho más fácil que esos conocimientos permanezcan en el tiempo”, explicó Gaspar Modesti, integrante de Energía en Camino.

La energía también se aprende jugando

En esta oportunidad, Energía en Camino llegó a la Escuela Primaria Doctor Ricardo Luti, en la localidad de Villa Ciudad Parque, en el Valle de Calamuchita, donde participaron estudiantes de 4°, 5° y 6° grado y pudieron acercarse a distintas experiencias vinculadas con la generación y el uso responsable de la energía.

“Este programa ya nos visitó hace dos años y la experiencia fue muy linda e interactiva. Para nosotros es muy importante que estas propuestas también lleguen al interior, porque nos permiten acercarnos a iniciativas que muchas veces se desarrollan en Córdoba capital”, destacó Claudia Flores, directora de la institución.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana y conocer alternativas para hacer un uso más eficiente de la energía.

“Lo que más me sorprendió fue la energía hidráulica y cómo se puede producir energía con el agua. Me gustó poder hacer algo práctico y aprender de una manera diferente”, contó Valentín, alumno de 6° grado.

En tanto, Alex, estudiante del mismo grado, destacó uno de los hábitos que incorporó a partir de la actividad: “Yo, después de lo que aprendimos, iría a apagar todas las zapatillas y desenchufar los aparatos que no estamos usando”.

Por su parte, Manuela, alumna de 5° grado, valoró la propuesta vinculada con la energía solar: “Me gustó mucho lo de la energía solar y el ventilador. También aprendí que hay que cuidar la energía y no gastar de más, por ejemplo, apagando los aparatos cuando nos vamos”.

Sobre el programa

Energía en Camino comenzó a desarrollarse en 2023 y, desde 2024, se presenta bajo este nombre. A lo largo de sus distintas ediciones, la propuesta fue incorporando nuevos recursos y experiencias para acercar la educación energética a la comunidad.

De esta manera, la iniciativa fortalece la educación energética y ambiental en las escuelas cordobesas, promoviendo conocimientos y hábitos que los estudiantes pueden trasladar a sus hogares y a la comunidad.