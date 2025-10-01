Segundo día de la Feria Internacional de Turismo 2025 tuvo a Córdoba como protagonista

El segundo día de la Feria Internacional de Turismo 2025 tuvo a Córdoba como gran protagonista, llevando su música, su gastronomía y sus experiencias al stand de La Rural.

La jornada comenzó con un momento inolvidable: el grupo Q’Lokura recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires llevando el cuarteto cordobés a las calles, generando una caravana de vehículos que los siguió hasta el Planetario y, posteriormente, colmó el stand de Córdoba en FIT.

Miles de visitantes se sumaron al ritmo del cuarteto, bailando y cantando junto a los artistas, transformando el espacio en una verdadera fiesta cordobesa que encendió a Buenos Aires con su energía característica.

“El cuarteto es una de nuestras marcas registradas y hoy quedó demostrado que Córdoba contagia su alegría y su identidad en cada rincón. Estamos orgullosos de mostrar, además de música, la diversidad de experiencias turísticas que ofrece nuestra provincia”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.