Mantienen alertas por riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informó que se mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios forestales para este miércoles y jueves en todo el territorio provincial.

Según el informe, se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, subrayó que “está terminantemente prohibido encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda originar un foco”.

Cabe recordar que ante la presencia de una columna de humo o inicio de incendio, la población debe comunicarse de inmediato al 0800 888 FUEGO (38346), al 911 (Policía de Córdoba) o al 100 (Cuarteles Bomberos Voluntarios).

Es fundamental la colaboración ciudadana para evitar focos, proteger la vida, los bienes y preservar los recursos naturales de Córdoba.