Importante Conversatorio sobre Ludopatía: “De la diversión al peligro: el lado oculto del juego”

Con una destacada participación regional, se llevó a cabo el Conversatorio sobre Ludopatía “De la diversión al peligro: el lado oculto del juego”, en el marco de las Jornadas sobre Ludopatía, impulsadas por las Municipalidades de Morteros, Brinkmann y Porteña, junto a sus Universidades Populares y la Universidad Provincial de Córdoba.

La actividad se desarrolló en modalidad streaming y fue transmitida en simultáneo por Cooptel Morteros (Canal 113), Coonet Brinkmann (Canales 1 y 600), Cooplus Porteña (Canales 29 y 1029) y por el canal de YouTube de la Universidad Provincial de Córdoba – Sede Ezpeleta.

El encuentro contó con las exposiciones de Débora Blanca, psicóloga especialista en ludopatía, y Américo Wills, abogado del Ministerio Público Fiscal, quienes abordaron la problemática desde perspectivas psicológicas, sociales y legales, resaltando la necesidad de prevenir, detectar y acompañar los casos de adicción al juego en jóvenes y adultos. La moderación estuvo a cargo de Vanesa Rivarosa.

La propuesta despertó gran interés sobre una problemática en crecimiento, que requiere el compromiso conjunto de las instituciones, las familias y la comunidad.

Estas jornadas forman parte del trabajo articulado que llevan adelante las municipalidades y universidades de la región, con el propósito de fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud mental.