Semana Santa: Córdoba se prepara con una agenda diversa en todos los ámbitos

La provincia de Córdoba se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una agenda diversa que combina propuestas religiosas, culturales, deportivas y gastronómicas en cada uno de sus destinos.

Con actividades que se extienden desde fines de marzo hasta los primeros días de abril, la provincia invita a turistas y cordobeses a disfrutar del otoño en un entorno natural único.

Entre los eventos más destacados se encuentra la 43° edición de la Feria Internacional de Artesanías, que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril en la ciudad de Córdoba, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del país por su diversidad de expositores y propuestas comerciales.

En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano será sede de la 56° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, una celebración tradicional que combina sabores centroeuropeos, espectáculos artísticos y el clásico reparto del huevo de Pascua gigante. En la misma región, se realizará el Calamuchita FotoDoc 2026, un espacio dedicado a la fotografía documental.

La gastronomía tendrá un lugar central con eventos como Peperina en Alta Gracia, una feria que reúne a productores y cocineros de todo el país con clases magistrales, cocina en vivo y productos regionales. También se suman propuestas como el Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque y el Festival de la Paella Gigante en Agua de Oro.

Las tradiciones religiosas, eje de esta celebración, estarán presentes en distintos puntos de la provincia con actividades como el Vía Crucis en La Cumbrecita, las visitas guiadas a las 7 Iglesias en Río Cuarto y Brinkmann, la peregrinación en Miramar de Ansenuza y circuitos de turismo religioso en Los Cocos y Jesús María.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la relevancia de esta fecha para el sector: “Semana Santa es uno de los momentos más importantes del calendario turístico para Córdoba. Nos permite mostrar la diversidad de experiencias que tiene la provincia, desde nuestras tradiciones religiosas hasta una agenda cultural y gastronómica de gran nivel”.

En este sentido, Capitani remarcó el trabajo conjunto con municipios y el sector privado: “Hay un gran esfuerzo articulado entre el sector público y privado para ofrecer propuestas en cada rincón de la provincia. Córdoba tiene la capacidad de recibir a visitantes con opciones para todos los perfiles, durante todo el año”.

En paralelo, la agenda incluye experiencias culturales y recreativas para toda la familia. Se destacan el Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos en Río Ceballos, que llenará de color el cielo de las Sierras Chicas, y la Feria del Libro de La Granja, que combina literatura, música y gastronomía.

El deporte también será protagonista con eventos como la Maratón Héroes de Malvinas en Oliva y el Campeonato de Esquí Náutico en San José, que convocará a competidores en un entorno natural privilegiado.

Además, localidades como San Marcos Sierras, Jesús María y Los Reartes ofrecerán actividades que integran ferias, espectáculos musicales, caminatas guiadas y propuestas para toda la familia, especialmente pensadas para el fin de semana largo.

La programación se completa con espectáculos destacados como el concierto homenaje a Mercedes Sosa en Río Ceballos y la presentación de Patricia Sosa interpretando la Misa Criolla en el Teatro del Libertador San Martín.

Finalmente, el titular de la Agencia Córdoba Turismo puso en valor el contexto estacional: “El otoño aporta un atractivo especial a nuestros paisajes. Es una época ideal para recorrer los destinos, disfrutar de la tranquilidad, la gastronomía y las experiencias al aire libre”.

Con una propuesta que combina fe, cultura, naturaleza y gastronomía, Córdoba se posiciona una vez más como uno de los destinos más elegidos del país para vivir la Semana Santa.

Todos los eventos y actividades de Semana Santa en Córdoba pueden consultarse aquí: https://cordobaturismo.gov.ar/cronograma-de-eventos/