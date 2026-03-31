Identidad cultural cordobesa: Dió inicio al Ciclo Folklore Real

El Teatro Real dio inicio al ciclo Folklore Real, una nueva propuesta musical que tendrá lugar todos los jueves de abril a las 21, con una programación orientada a destacar la identidad cultural cordobesa. La apertura estuvo a cargo de Los Duarte, quienes presentaron su espectáculo “Soy del norte cordobés” ante una sala colmada.

La noche reunió a músicos, cantantes y bailarines en un espectáculo integral que combinó canciones, poesía, danza e historia, en un recorrido por la identidad del norte provincial. El público acompañó con entusiasmo cada interpretación, en un encuentro atravesado por lo popular y lo colectivo.

La banda, liderada por Carlos Duarte, protagonizó así la primera fecha de un ciclo que busca revalorizar la música de raíz folklórica en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia. Con 18 años de trayectoria en la música popular, el grupo propuso un viaje emocional hacia las tradiciones del interior cordobés.

El ciclo se enmarca en una nueva etapa de gestión cultural que impulsa el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de producción, encuentro y acceso a la cultura. En este sentido, la programación prioriza a artistas locales, reafirmando el compromiso con el talento cordobés y la identidad provincial.

“La propuesta forma parte de una política de Estado que, tal como nos indicó el gobernador Martín Llaryora, busca ampliar y diversificar los públicos, promoviendo el acceso al teatro mediante entradas a valores populares”, señaló Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Por su parte, Carlos Duarte —declarado embajador cultural de Villa de María del Río Seco— destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el sector: “Que se convoque al folklore en una sala tan importante es emocionante. Hace mucho que soñábamos una noche como esta. La Agencia Córdoba Cultura le da un gran valor a nuestra música, y para nosotros abrir este ciclo significa un impulso muy importante”.

Córdoba y el valor de su identidad cultural

En un contexto complejo para la actividad artística, Duarte valoró el acompañamiento de la provincia a los músicos independientes: “Somos artistas autogestivos, recorremos el país y vemos realidades difíciles. Pero Córdoba sostiene una identidad cultural que abraza a sus artistas. Poder estar en este escenario, haciendo música y generando encuentros, es muy significativo para nosotros”.

En esa línea, la Agencia Córdoba Cultura continúa promoviendo iniciativas que ponen en valor el patrimonio artístico del interior, como el Camino de los Pintores del Norte Cordobés, un circuito que integra historia, paisaje y producción cultural. Para Duarte, estas políticas contribuyen a visibilizar una región históricamente postergada: “El norte estuvo mucho tiempo olvidado, y hoy, con el acompañamiento del Gobierno provincial, lo estamos poniendo en valor. Estamos profundamente agradecidos”.

Para agendar

El ciclo Folklore Real continuará los jueves de abril a las 21 en el Teatro Real. Las próximas presentaciones serán el 9 de abril con Aruma y el 16 de abril con 5 Sentidos.

Las entradas, con un valor de $15.000, se encuentran disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del teatro.