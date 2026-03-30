Teatro Real: Reconocieron a los ganadores de los premios Siripo 2025/26

En el Día Mundial del Teatro que se conmemoró el 27 de marzo, la Sala Carlos Giménez del Teatro Real se vistió de gala para reconocer a los ganadores de los premios Siripo 2025/26.

Actores, directores, técnicos y productores teatrales de Córdoba dijeron presente en una nueva edición de las distinciones a lo mejor del teatro.

La ceremonia se vivió con ilusión por la comunidad teatral que colmó tanto la platea como los palcos del recinto y acompañó con entusiasmo cada momento.

Los ganadores fueron elegidos entre los nominados de 13 categorías, entre las que se agregó este año el “Premio a Mejor Teatro Musical”. Además, se resignifican algunos rubros como el “Premio Revelación Actoral” y el “Premio Mejor Actuación”.

Este año, la Comedia Infanto Juvenil, elenco estable del Teatro Real, y la Agencia Córdoba Cultura resultaron ganadoras en la categoría Mejor obra para la infancia por el espectáculo “Invisible”, una versión libre de “El traje nuevo del emperador”, cuento de Hans Christian Andersen.

El elenco, que en 2025 cumplió 50 años de vida, nació con el objetivo de acercar el teatro a la niñez y la juventud de Córdoba, siendo semillero de artistas y un referente del teatro para las infancias en la provincia.

La ceremonia fue conducida por Patricia Rojo, integrante de la Comedia Cordobesa, y Eric Venzon, actor de la Comedia Infanto Juvenil.

Por tercer año consecutivo, en el marco de las políticas de sustentabilidad que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, las estatuillas de los premios fueron elaboradas con material ecosustentable. Su diseño busca expresar el concepto de ruptura que el grupo Siripo marcó como eje principal de su trayectoria.

El reconocimiento a la comunidad teatral se realiza, cada año, a través de la conformación de un jurado ad hoc con representantes de diferentes áreas de la cultura provincial que realizan su tarea ad honorem.

Durante la ceremonia, el jurado rescató la valiosa diversidad de propuestas que ofrece la ciudad con el indispensable apoyo del Estado para el crecimiento de las artes que, con reflexiones profundas, construyen una mirada crítica y engrandecen a la sociedad.

En esta oportunidad el jurado, que evaluó un centenar de obras que salieron a escena en las salas y espacios culturales de toda la provincia, estuvo integrado por: María Luisa Peveraro (Asociación de Actores), Guadalupe Pedraza (Instituto Nacional de Teatro), Rosendo Ruiz (Cine Arte Córdoba), Alejandro Cozza (Club Municipal Hugo del Carril), Agustín Bazán (Seminario de Teatro Jolie Libois), María Eugenia Pasquali (periodista), María Belén Ebner (prensa Agencia Córdoba Cultura), Evert Formento (Teatro UNC), Cecilia Díaz (Facultad de Arte y Diseño de la UNC), Mariana Bandino (Facultad de Arte y Diseño de la UPC), Tomás Gray (Facultad de Arte y Diseño de la UPC), Julio César Bazán (Lic. en Composición Coreográfica de la Facultad de Arte y Diseño de la UPC) y José Luis Arce (actor).

Aquí, todos los ganadores por categoría y las menciones especiales:

MEJOR DISEÑO SONORO: PABLO CÉCERE por la obra “Fantasmáticas”

PABLO CÉCERE por la obra “Fantasmáticas” MEJOR DISEÑO LUMÍNICO: PAUL CHIARETTA por el espectáculo “Los monstruos van debajo de la cama”

PAUL CHIARETTA por el espectáculo “Los monstruos van debajo de la cama” MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN: BILLY PETRONE – CAROLINA FIGUEROA por la obra “Fantasmáticas”

BILLY PETRONE – CAROLINA FIGUEROA por la obra “Fantasmáticas” MEJOR DISEÑO ESCENOGRÁFICO: FEDERICO TAPIA por el espectáculo “Calígula, un experimento social”

FEDERICO TAPIA por el espectáculo “Calígula, un experimento social” MEJOR OBRA DE TÍTERES Y OBJETOS: “SEMILLA Y ESTRELLA” de la Compañía La Luz de los Pájaros

“SEMILLA Y ESTRELLA” de la Compañía La Luz de los Pájaros MEJOR OBRA PARA LA INFANCIA: “INVISIBLE” de la Comedia Infanto Juvenil, elenco estable del Teatro Real y la Agencia Córdoba Cultura

“INVISIBLE” de la Comedia Infanto Juvenil, elenco estable del Teatro Real y la Agencia Córdoba Cultura MEJOR OBRA TEATRO DANZA: “COYOTE” del elenco concertado

“COYOTE” del elenco concertado MEJOR OBRA DE TEATRO MUSICAL: “YIYA” del elenco concertado – Teatro La Brújula

“YIYA” del elenco concertado – Teatro La Brújula MEJOR ACTUACIÓN EMERGENTE: CHIARA BERGESE, ANDREA MORALES Y FLORENCIA WILLINTON por la obra “Soy Dios en mi interior”

CHIARA BERGESE, ANDREA MORALES Y FLORENCIA WILLINTON por la obra “Soy Dios en mi interior” MEJOR DIRECCIÓN: EUGENIA HADANDONIOU – MAXIMILIANO GALLO por la obra “Escorpio, la bruja y el bosque”

EUGENIA HADANDONIOU – MAXIMILIANO GALLO por la obra “Escorpio, la bruja y el bosque” MEJOR ACTUACIÓN: LAURA ORTIZ por el espectáculo “Yiya”

LAURA ORTIZ por el espectáculo “Yiya” MEJOR DRAMATURGIA: EUGENIA HADANDONIOU por la obra teatral “Yo vi morder el fuego”

EUGENIA HADANDONIOU por la obra teatral “Yo vi morder el fuego” MEJOR OBRA: “LOS MONSTRUOS VAN DEBAJO DE LA CAMA” – Elenco concertado

“LOS MONSTRUOS VAN DEBAJO DE LA CAMA” – Elenco concertado RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA TEATRAL: Graciela Mengarelli

Graciela Mengarelli COLECTIVO TEATRAL Y/O EVENTO DESTACADO: Festival de Teatro Breve

Festival de Teatro Breve RECONOCIMIENTO SALA DE TEATRO INDEPENDIENTE: Mascaviento – Río Cuarto

Mascaviento – Río Cuarto MEJOR OBRA NACIONAL PRESENTADA EN CÓRDOBA: “El Brote” – Compañía Criolla

Menciones especiales

Compañía Blick – Por su 20° aniversario.

Sala El Cuento Teatro – Por su 30° aniversario.

Elenco de Danza Teatro Municipal – Por su 20° aniversario.

Teatro Minúsculo – Por su 25° aniversario.

Kika Producciones – Por su 25° aniversario.

Distinción especial por el aporte a la actividad teatral de la provincia: ALICIA MANZUR

Un premio con historia

Desde el año 2011, la Agencia Córdoba Cultura creó el Premio Provincial de Teatro en reconocimiento a la actividad de las artes escénicas locales que a lo largo de décadas ha sido un distintivo de la provincia en el circuito artístico internacional.

En el 2020 el galardón adquirió el nombre de Premio Provincial de Teatro “Siripo”, en reconocimiento a un grupo emblemático del teatro independiente en Córdoba integrado por José Alberto Santiago, Ernesto Heredia, Mario Mezzacapo y Héctor Cuevas.

Ellos gestaron el grupo de teatro “Siripo” con el lema “Hacer teatro para el pueblo”, cumpliendo una meritoria labor artística en favor de la cultura popular llevando el teatro a barrios de la ciudad y pueblos de Córdoba. Muchos de sus integrantes acompañaron la creación de la Comedia Cordobesa, elenco oficial de la provincia.

El jurado analiza en forma virtual o presencial los estrenos teatrales del año y, a partir de la valoración de las obras, propone a través de un voto secreto la conformación de ternas en diferentes rubros preestablecidos.

Luego de la definición y comunicación de las nominaciones, se realiza un voto final que cierra el proceso y se anuncia en una velada oficial de entrega de los premios.