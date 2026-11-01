SENASA extendió hasta el 6 de noviembre Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) extendió hasta el viernes 6 de noviembre la posibilidad para que los productores agropecuarios inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) realicen la actualización de sus datos vigentes.

Asimismo, precisó que se mantienen las modalidades existentes para realizar la actualización:

Autogestión digital : ingresando al sistema RENSPA mediante Clave Fiscal a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

: ingresando al sistema RENSPA mediante Clave Fiscal a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Presencial: en la Oficina Local del Senasa correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento productivo.

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Prórroga del Senasa: extienden hasta el 6 de noviembre el plazo para actualizar datos en el Renspa | Infocampo