SuperOfertón: Récord de inscriptos. 507 comercios de 67 localidades

El SuperOfertón 2026 cerró su período de inscripciones con un total de 507 comercios cordobeses de 67 localidades. Se trata de una amplia convocatoria que abarca todo el territorio provincial consolidando al evento como uno de los principales del comercio electrónico del interior del país.

La propuesta, que se desarrollará del 9 al 13 de marzo, ofrecerá promociones especiales, ofertas exclusivas y opciones de financiación, consolidándose como una herramienta estratégica para ampliar mercados, fortalecer nuevos canales de comercialización y brindar mayor visibilidad a los comercios de toda la provincia.

SuperOfertón 2026 es organizado por el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de posicionar a Córdoba como un polo estratégico de e-commerce a nivel nacional, fortaleciendo la competitividad del entramado comercial mediante la articulación público-privada.

Del total de comercios inscriptos, 304 pertenecen a Córdoba Capital (59,96%) y 203 al interior provincial (40,04%), reflejando una amplia participación territorial.

Los comercios participantes abarcan múltiples rubros, entre ellos: ropa y accesorios, calzado, tecnología, electrodomésticos, hogar y muebles construcción, herramientas, viajes y turismo, super y delivery, deportes, farmacia y belleza, bebés y niños, varios y servicios.

Esta diversidad consolida a SuperOfertón como una plataforma integral para el consumo digital, con propuestas para todos los públicos.

Plataforma centralizada y nueva identidad

SuperOfertón contará con una plataforma web centralizada, que funcionará como una gran vidriera digital de los comercios adheridos.

Las transacciones se realizarán directamente en los sitios web de cada comercio, facilitando la experiencia de compra y potenciando la visibilidad de empresas y productos de toda la provincia.

Capacitación: clave para potenciar ventas

En el marco del programa, durante el mes de febrero se llevarán adelante tres encuentros formativos, destinados a que los comercios lleguen mejor preparados y puedan maximizar sus ventas durante el evento.

La primera capacitación abordó contenidos clave para fortalecer la gestión digital de los comercios, con ejes en la preparación para el evento, la carga de productos en la plataforma, la optimización logística, las estrategias de venta online y el posicionamiento digital mediante SEO, a cargo de referentes de empresas líderes del ecosistema e-commerce.

Estas instancias buscan profesionalizar la gestión digital, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la conversión en los canales online.

Próximas capacitaciones

Segunda capacitación: 19 de febrero de 2026 | 13:00 hs | AERCA – San Juan 1369, Villa María.

Tercera capacitación: 5 de marzo de 2026 | 17:00 hs | Teatro Ciudad de las Artes – Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba Capital.