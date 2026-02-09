Ya se puede tramitar DNI electrónico y actualización de Pasaportes. Hay 57 oficinas habilitadas por el ReNaPer

Acompañando las disposiciones del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), el Registro Civil y Capacidad de las Personas, que depende del Ministerio de Justicia y Trabajo, ya se puede tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico y la actualización de los pasaportes.

En la Provincia, 57 oficinas ya están adaptadas y habilitadas por el ReNaPer para llevar adelante el trámite de los nuevos documentos electrónicos, que rigen desde el pasado 1 de febrero.

Mientras que, antes de marzo, se prevé la incorporación de la nueva tecnología a otras 27 oficinas que funcionan en el territorio provincial.

Cabe destacar que no es obligatorio renovar la documentación, tampoco inhabilitará ni reemplazará a la vigente, que sigue teniendo la misma validez y sólo deberá ser reemplazada cuando se cumpla su fecha de su vencimiento.

En este sentido, desde el ministerio del Interior de la Nación informaron que se continuarán emitiendo los ejemplares actuales, que conservarán la misma validez que el DNI electrónico.

Dicha validez se mantendrá hasta que se agoten los suministros utilizados para la fabricación de los actuales DNIs y se implemente, de manera gradual, la emisión del nuevo documento en todo el país.

La medida apunta a fortalecer la protección de la identidad ciudadana, incorporando tecnología biométrica avanzada y un chip sin contacto dentro de una tarjeta de policarbonato diseñada para evitar falsificaciones.

Además, permitirán elevar los estándares internacionales de seguridad mediante el uso de símbolos patrios y elementos digitales de última generación.

Asimismo, incorporará un código QR que permitirá la validación electrónica del DNI, la verificación de identidad, la introducción de funciones digitales y un reforzamiento de la seguridad.

Entre los cambios normativos emitidos por el ReNaPer se destaca que la actualización para menores podrá realizarse desde los cinco años, mientras que el documento tramitado a los 14 años tendrá una vigencia de 15 años.

Innovaciones tecnológicas

Entre los principales cambios e innovaciones que tendrá la nueva documentación se destaca:

Chip sin contacto (NFC): Se refiere a la incorporación de un chip que almacena, de forma encriptada, los datos personales y biométricos (foto y huellas).

Esto permite validar la identidad del titular al acercar el documento a un teléfono móvil o lector compatible.

Firma Digital: Mediante el chip, el nuevo ejemplar habilita la realización de firmas electrónicas con validez legal, lo que permite completar contratos y trámites administrativos sin necesidad de presencialidad.

Policarbonato: El renovado documento se imprimirá mediante tecnología láser sobre policarbonato, un material más resistente y duradero, e integrará medidas técnicas de seguridad física para fortalecer la protección y prevenir posibles falsificaciones.

Oficinas ya habilitadas en Córdoba

Córdoba Capital, Centros de Participación Ciudadana; Estación de Trenes General Belgrano; Morteros; La Para; Devoto; Quebracho Herrado; Colonia Vignaud; La Tordilla; Bell Ville (hospital); Pozo del Molle; Justiniano Posse; Calchín; La Playosa; Monte Cristo; Arroyo Cabral; Los Cisnes; James Craick; Charras; La Cautiva; Adelia María; Rosales; General Levalle; Mataldi; Melo; Huinca Renancó; La Cruz; Villa del Dique; Sebastián Elcano; Anisacate; Despeñaderos; Villa de Soto; Capilla de Sitón; El Chacho-Piedrita Blanca; Cañada de Luque; Estancia La Argentina; Ana Zumarán; Agua de Oro; Villa María; Laborde; La Cumbre; Arroyito; Corral de Bustos; Villa Huidobro; San Lorenzo; Los Hornillos; Sauce Arriba; San Joaquín; Las Playas; Bañado de Soto; Plaza Luxardo; Las Peñas Sud; Capilla del Monte; La Carlota; Estación General Paz; Villa Concepción del Tío; Wenceslao Escalante; Villa Valeria y El Tío.